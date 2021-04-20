За мусор на пляже "Старый Бердск" раздадут призы. Правила "чистой игры"
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За мусор на пляже "Старый Бердск" раздадут призы. Правила "чистой игры"

5:30:214/20/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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После квеста 24 апреля участников ждет пикник.

Пляжи Бердска заваливают мусором сами бердчане

Участникам команд предстоит убирать мусор на территории пляжа «Старый Бердск» 24 апреля. Его необходимо рассортировать по отдельным мешкам. Команды будут получать баллы за набранный объем отходов. Увеличить количество очков может необычная находка и выполнение дополнительных заданий.

Собранный на акции мусор отправят на заводы по переработке вторсырья в Новосибирске.

Весь необходимый инвентарь организаторы будут выдавать на пляже.

Победители квеста получат сертификаты на товары и услуги, консультации и мастер-классы, а также подарки от партнеров. Для всех гостей будет организован пикник.

Напомним, «Чистые игры» — это общероссийское общественное движение, которое проводит соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов.

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