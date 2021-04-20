Когда последний день Великого поста 2021: что можно кушать?
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Когда последний день Великого поста 2021: что можно кушать?

3:20:194/20/2021Фото: pxhere
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Не увлекайтесь количеством пищи и учитывайте, что после долгого воздержания желудок не готов принимать такую тяжелую пищу животного происхождения.

еда, Пасха
Ограничения Великого поста снимаются на празднование Пасхи

Великий пост в 2021 году длится с 15 марта по 1 мая. Он всегда из года в год соблюдается 48 дней, является очень строгим и представляет собой большую работу над очищением души и тела. В этот период усмиряются страсти телесные и духовные, которые мешают духовному развитию. Два дня поста являются самыми строгими - это его первый день и Страстная Пятница.

В Великую субботу, 1 мая 2021 года, начинается вечернее богослужение. после которого сразу начинается торжественное Пасхальное богослужение. Суббота - это последний день поста, когда положено соблюдать пищевые и иные ограничения.

Значит на Пасху, 2 мая 2021 года уже можно есть все, что вашей душе угодно. Никаких больше ограничений нет.

Многие в этот день накрывают пышные столы с самыми калорийными и сытными блюдами. На столах обычно много мясных блюд, творожные пасхи, сдобные куличи, яйца, рыба - все то, по чему соскучились наши вкусовые рецепторы. По традиции принято готовить на стол не менее 12 блюд - по количеству апостолов Иисуса Христа.

Конечно, в праздник Пасхи, когда столько всего вкусного наготовлено, конечно хочется поесть всего и побольше. Тем более салаты, наконец-то можно заправить сметаной и майонезом, да и мясо во всех его видах можно поставить на стол, особенно шашлыки (которые часто жарят на майские выходные, которые в 2021 году совпадают с Пасхой).

Однако медики предупреждают, что после долгого периода воздержания, которое касалось не только ограничений в выборе продуктов для стола, существовали и количественные ограничения - нельзя было переедать и верующие питались малыми порциями.

Не увлекайтесь количеством пищи и учитывайте, что после долгого воздержания желудок не готов принимать такую тяжелую пищу животного происхождения.

Светлой Пасхи вам!

 

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