Женщина упала на рельсы в метро Новосибирска

В метро Новосибирска произошел инцидент, который мог унести жизнь сибирячки. Как сообщают очевидцы происшествия, женщина упала на рельсы утром 20 апреля. Из-за инцидента движение поездов приостановили на 10 минут.
- Машинист состава применил экстренное торможение, после чего было снято напряжение с контактного рельса. Женщину подняли на платформу: видимых повреждений она не имела. На место вызвали "скорую помощь". Упавшую передали бригаде медиков, — прокомментировал инцидент пресс-секретарь метрополитена Владимир Кузменкин изданию Тайга. инфо.
Предположительно, ЧП произошло в метро на станции "Площадь Маркса".