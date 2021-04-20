У застреленного при побеге обвиняемого в суде Новосибирска осталось трое детей. Как у него появилась заточка и ответит ли за убийство полицейский?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

У застреленного при побеге обвиняемого в суде Новосибирска осталось трое детей. Как у него появилась заточка и ответит ли за убийство полицейский?

11:12:294/20/2021,Дмитрий БороздинФото: Pixabay.com
0

Мужчина, находившийся под конвоем, сумел взять в заложники полицейскую и не остановился даже взятый на мушку ее коллегой.

Пистолет
Полицейскому, применившему оружие, тоже может грозить срок

В понедельник, 19 апреля, доставленный в Центральный районный суд Новосибирска 35-летний мужчина, обвиняемый в торговле наркотиками, попытался сбежать. Побег вышел дерзким — злоумышленник взял в заложники женщину-полицейскую из собственного конвоя, повалив ее на пол, и потребовал чтобы его немедленно отпустили. Однако другой полицейский оперативно сориентировался и выстрелил в дебошира из табельного пистолета.

Хотя скорая помощь приехала оперативно, мужчина скончался по дороге в больницу. В пресс-службе суда уточнили, что в тот день ему должны были продлить меру пресечения на время расследования.

Откуда оружие

Пожалуй, самым главным вопросом в случившейся ситуации остается то, как преступник, находясь под постоянным присмотром полиции, вообще сумел взять в заложники одну из своих конвоиров. По данным телеграм-канала «Mash Siberia», уже будучи в автозаке мужчина сумел разжиться заточкой.

Как объясняет одно из местных СМИ со слов анонимного ветерана МВД, скорее всего самодельным оружием заключенный разжился либо по дороге, подобрав в автомобиле, или на улице, либо в специальной комнате в СИЗО, где заключенные проводят время в ожидании поездки в суд. В этом случае, предполагает бывший силовик, сотрудники учреждения не очень тщательно досмотрели подопечного перед погрузкой в машину.

В любом случае, подробности должна установить служебная проверка, назначенная главной ГУ МВД России по Новосибирской области. Между тем, по мнению председателя комиссии по юридической безопасности Ассоциации юристов России Алексея Гавришеве, наказание может грозить и конвоиру, применившему оружие. Согласно закону «О полиции», если он нарушил установленную процедуру, ему грозит срок до трех лет за убийство при превышении пределов обороны.

Тем временем Следственное управление СК РФ по Новосибирской области возбудило в отношении покойного уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Об этом сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Хотел вернуться в семью

Что характерно, по воспоминаниям близких злоумышленник не был каким-то отпетым злодеем и даже планировал вернуться в Тогучин, к семье. Об этом его бывшая жена и мать троих сыновей рассказала КП-Новосибирск.

По ее словам, мужчина занимался строительством и плотницким делом, а в Новосибирск уехал уже после развода, на заработки. Что характерно, алименты семье он не платил и никак не участвовал в жизни близких. Известно что в областном центре у него жили брат и сестра, однако с этой родней он тоже контактировал слабо — снимал квартиру самостоятельно и вел затворнический образ жизни.

После его ареста в мае 2020 года на связь с женщиной вышел адвокат экс-супруга, который передал, что мужчина намеревается вернуться в Тогучин, после освобождения.
- Сомневаюсь, что он сам был наркоманом. Скорее всего хотел заработать. Еще до задержания он говорил мне, что планирует вернуться обратно в семью, но я ему не верила. Отцом он был неплохим, ну а у нас с ним не сложились отношения, - цитирует женщину издание.

Согласно материалам следствия, погибший, вместе с подельниками, наладили преступную сеть по сбыту наркотиков в крупном и особо крупном размерах на территории Новосибирской области и Красноярского края, осуществляя продажи через специальный телеграм-канал. Между тем, по данным базы ФССП, за мужчиной числится долг почти в 400 тыс. руб.

Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями! Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru. Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "ВКонтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
убийствозаложникнаркотикзаключенныйполицейскийслужебная проверкаоружиепроверка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Почему не платил алименты?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Дарья Мороз раскрыла причины развода с Богомоловым
    10:59:04 4/20/2021
    Дарья Мороз раскрыла причины развода с Богомоловым
    Женщина упала на рельсы в метро Новосибирска
    10:51:30 4/20/2021
    Женщина упала на рельсы в метро Новосибирска
    Борисов предсказал риск катастрофы на МКС
    10:40:39 4/20/2021
    Борисов предсказал риск катастрофы на МКС
    Бердск"Уже и Путину писали": Заставит закатать в асфальт дороги села под Искитимом после застрявшей в грязи "скорой" мама задыхающейся 9-месячной малышки
    10:26:57 4/20/2021
    "Уже и Путину писали": Заставит закатать в асфальт дороги села под Искитимом после застрявшей в грязи "скорой" мама задыхающейся 9-месячной малышки
    Точный гороскоп на вторник 20 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    10:20:52 4/20/2021
    Точный гороскоп на вторник 20 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    Новую хитрость мошенников с деньгами россиян рассекретила прокуратура Москвы
    10:10:18 4/20/2021
    Новую хитрость мошенников с деньгами россиян рассекретила прокуратура Москвы
    БердскПредседатель суда Бердска Павел Яковинов возглавил Совет судей Новосибирской области
    9:48:56 4/20/2021
    Председатель суда Бердска Павел Яковинов возглавил Совет судей Новосибирской области
    БердскАнатолий Пронюшкин назначен новым директором КБУ Бердска с 20 апреля 2021
    9:44:55 4/20/2021
    Анатолий Пронюшкин назначен новым директором КБУ Бердска с 20 апреля 2021
    Календарь дачника на 20 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:08 4/20/2021
    Календарь дачника на 20 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    В День местного самоуправления-2021: Открытки на 21 апреля и поздравления для СМС
    9:10:40 4/20/2021
    В День местного самоуправления-2021: Открытки на 21 апреля и поздравления для СМС