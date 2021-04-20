У застреленного при побеге обвиняемого в суде Новосибирска осталось трое детей. Как у него появилась заточка и ответит ли за убийство полицейский?

В понедельник, 19 апреля, доставленный в Центральный районный суд Новосибирска 35-летний мужчина, обвиняемый в торговле наркотиками, попытался сбежать. Побег вышел дерзким — злоумышленник взял в заложники женщину-полицейскую из собственного конвоя, повалив ее на пол, и потребовал чтобы его немедленно отпустили. Однако другой полицейский оперативно сориентировался и выстрелил в дебошира из табельного пистолета.
Хотя скорая помощь приехала оперативно, мужчина скончался по дороге в больницу. В пресс-службе суда уточнили, что в тот день ему должны были продлить меру пресечения на время расследования.
Откуда оружие
Пожалуй, самым главным вопросом в случившейся ситуации остается то, как преступник, находясь под постоянным присмотром полиции, вообще сумел взять в заложники одну из своих конвоиров. По данным телеграм-канала «Mash Siberia», уже будучи в автозаке мужчина сумел разжиться заточкой.
Как объясняет одно из местных СМИ со слов анонимного ветерана МВД, скорее всего самодельным оружием заключенный разжился либо по дороге, подобрав в автомобиле, или на улице, либо в специальной комнате в СИЗО, где заключенные проводят время в ожидании поездки в суд. В этом случае, предполагает бывший силовик, сотрудники учреждения не очень тщательно досмотрели подопечного перед погрузкой в машину.
В любом случае, подробности должна установить служебная проверка, назначенная главной ГУ МВД России по Новосибирской области. Между тем, по мнению председателя комиссии по юридической безопасности Ассоциации юристов России Алексея Гавришеве, наказание может грозить и конвоиру, применившему оружие. Согласно закону «О полиции», если он нарушил установленную процедуру, ему грозит срок до трех лет за убийство при превышении пределов обороны.
Тем временем Следственное управление СК РФ по Новосибирской области возбудило в отношении покойного уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Об этом сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Хотел вернуться в семью
Что характерно, по воспоминаниям близких злоумышленник не был каким-то отпетым злодеем и даже планировал вернуться в Тогучин, к семье. Об этом его бывшая жена и мать троих сыновей рассказала КП-Новосибирск.
По ее словам, мужчина занимался строительством и плотницким делом, а в Новосибирск уехал уже после развода, на заработки. Что характерно, алименты семье он не платил и никак не участвовал в жизни близких. Известно что в областном центре у него жили брат и сестра, однако с этой родней он тоже контактировал слабо — снимал квартиру самостоятельно и вел затворнический образ жизни.
После его ареста в мае 2020 года на связь с женщиной вышел адвокат экс-супруга, который передал, что мужчина намеревается вернуться в Тогучин, после освобождения.
- Сомневаюсь, что он сам был наркоманом. Скорее всего хотел заработать. Еще до задержания он говорил мне, что планирует вернуться обратно в семью, но я ему не верила. Отцом он был неплохим, ну а у нас с ним не сложились отношения, - цитирует женщину издание.
Согласно материалам следствия, погибший, вместе с подельниками, наладили преступную сеть по сбыту наркотиков в крупном и особо крупном размерах на территории Новосибирской области и Красноярского края, осуществляя продажи через специальный телеграм-канал. Между тем, по данным базы ФССП, за мужчиной числится долг почти в 400 тыс. руб.
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