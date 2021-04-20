На видео попал момент выстрела полицейским в обвиняемого в суде Новосибирска
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На видео попал момент выстрела полицейским в обвиняемого в суде Новосибирска

11:29:334/20/2021Фото: Скриншот видео АСТ-54
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Во время, когда конвоиры отвлеклись, подозреваемый стал угрожать расправой женщине-полицейскому, повалил её на пол, приставил металлический прут к шее.

Видео появилось в паблике АСТ-54 в соцсети "ВКонтакте"

В сети распространилось видео, где арестованный мужчина нападает на женщину-полицейского. Это произошло возле здания новосибирского Центрального районного суда. Видео появилось в паблике АСТ-54 в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах можно увидеть, как 35-летнего мужчину привозят в служебной машине к зданию суда для вынесения ему приговора. Во время, когда конвоиры отвлеклись, подозреваемый стал угрожать расправой женщине-полицейскому, повалил её на пол, приставил металлический прут к шее. Уточним, что регламент предусматривает отсутствие оружия у сотрудников полиции в автозаке.

Преступника застрелили другие вмешавшиеся полицейские.

-Другим правоохранителям не оставалось выбора, и злоумышленника ликвидировали, - приводится сообщение из паблика.

Добавим, происшествие случилось утром 19 апреля. В результате возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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полицияновосибирсксуд
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