На видео попал момент выстрела полицейским в обвиняемого в суде Новосибирска

В сети распространилось видео, где арестованный мужчина нападает на женщину-полицейского. Это произошло возле здания новосибирского Центрального районного суда. Видео появилось в паблике АСТ-54 в соцсети "ВКонтакте".
На кадрах можно увидеть, как 35-летнего мужчину привозят в служебной машине к зданию суда для вынесения ему приговора. Во время, когда конвоиры отвлеклись, подозреваемый стал угрожать расправой женщине-полицейскому, повалил её на пол, приставил металлический прут к шее. Уточним, что регламент предусматривает отсутствие оружия у сотрудников полиции в автозаке.
Преступника застрелили другие вмешавшиеся полицейские.
-Другим правоохранителям не оставалось выбора, и злоумышленника ликвидировали, - приводится сообщение из паблика.
Добавим, происшествие случилось утром 19 апреля. В результате возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
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