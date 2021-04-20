Работа рядом с Бердском от Новосибирской птицефабрики
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Работа рядом с Бердском от Новосибирской птицефабрики

11:12:414/20/2021
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Место работы: Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино! Дополнительная информация :8-983-120-90-80, 8 -913-207-24-52

Новосибирская птицефабрика ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

-Автомойщика

-Бухгалтера

-Водителей (категории С, D)

-Водителя- ворошителя

-Водителя погрузчика

-Водителя штабелера

-Ветеринарного врача

-Дворника

-Инженера- наладчика

-Инженера-программиста 1С

-Комплектовщика

-Логиста

-Мастера КИПиА котельной

-Мастера колбасного цеха

-Моториста АТЦ

-Вакцинатора

-Оператора птицефабрик и механизированных ферм

-Повара

-Подсобного рабочего логистического центра

-Прессовщика-формовщика

-Продавца( Линево, ст. Евсино)

-Прораба

-Птицевода.

-Рабочих на производство

-Санитара ветеринарного

-Слесаря КИПиА

-Слесаря-ремонтника

-Слесаря-сантехника

-Старшего ветеринарного врача цеха ремонтного и родительского стада

-Старшего прораба

-Тракториста

-Уборщика производственных и служебных помещений

-Фаршесоставителя

-Фельдшера

-Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования

-Электрослесаря

ПРОЗВОДИМ ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ТРАКТОРИСТ с дальнейшим трудоустройством!!!

Служебный транспорт по Искитимскому району!

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