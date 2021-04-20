Работа рядом с Бердском от Новосибирской птицефабрики

Новосибирская птицефабрика ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
-Автомойщика
-Бухгалтера
-Водителей (категории С, D)
-Водителя- ворошителя
-Водителя погрузчика
-Водителя штабелера
-Ветеринарного врача
-Дворника
-Инженера- наладчика
-Инженера-программиста 1С
-Комплектовщика
-Логиста
-Мастера КИПиА котельной
-Мастера колбасного цеха
-Моториста АТЦ
-Вакцинатора
-Оператора птицефабрик и механизированных ферм
-Повара
-Подсобного рабочего логистического центра
-Прессовщика-формовщика
-Продавца( Линево, ст. Евсино)
-Прораба
-Птицевода.
-Рабочих на производство
-Санитара ветеринарного
-Слесаря КИПиА
-Слесаря-ремонтника
-Слесаря-сантехника
-Старшего ветеринарного врача цеха ремонтного и родительского стада
-Старшего прораба
-Тракториста
-Уборщика производственных и служебных помещений
-Фаршесоставителя
-Фельдшера
-Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования
-Электрослесаря
ПРОЗВОДИМ ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ТРАКТОРИСТ с дальнейшим трудоустройством!!!
Служебный транспорт по Искитимскому району!