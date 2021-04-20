За призывы к экстремизму суд отправил в колонию на 6 лет жителя Новосибирска
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За призывы к экстремизму суд отправил в колонию на 6 лет жителя Новосибирска

12:01:434/20/2021Фото: pixabay.com
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Правоохранители также обнаружили боеприпасы для огнестрельного оружия и крупный запас наркотического вещества.

Суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы

В Следственном комитете области вынесли приговор новосибирцу, хранившему наркотики и призывающему к терроризму.

С декабря 2018 года по июнь 2019 года обвиняемый (житель Новосибирска 33 лет) через интернет публиковал в социальной сети комментарии, призывающие к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, сообщает следствие. Данные материалы в результате были доступны для просмотра неограниченному количеству лиц. Также мужчина обвиняется в незаконном хранении наркотических веществ и боеприпасов.

Помимо этого, при обыске жилья осужденного правоохранители обнаружили припасы для огнестрельного оружия и крупный запас наркотического вещества.

Подсудимый признался в совершении всех преступлений. Суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.


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экстремизмтерроризмхранение наркотиков
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