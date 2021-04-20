За призывы к экстремизму суд отправил в колонию на 6 лет жителя Новосибирска

В Следственном комитете области вынесли приговор новосибирцу, хранившему наркотики и призывающему к терроризму.
С декабря 2018 года по июнь 2019 года обвиняемый (житель Новосибирска 33 лет) через интернет публиковал в социальной сети комментарии, призывающие к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, сообщает следствие. Данные материалы в результате были доступны для просмотра неограниченному количеству лиц. Также мужчина обвиняется в незаконном хранении наркотических веществ и боеприпасов.
Помимо этого, при обыске жилья осужденного правоохранители обнаружили припасы для огнестрельного оружия и крупный запас наркотического вещества.
Подсудимый признался в совершении всех преступлений. Суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.
Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.