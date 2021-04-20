Кто такой Тесак и как он умер
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Кто такой Тесак и как он умер

2:46:044/20/2021Фото: pixabay.com
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По официальной версии, 16 сентября 2020 года Максим Марцинкевич покончил с собой, его нашли в камере без признаков жизни.

Следственный комитет РФ отказался повторно отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти Марцинкевича

В сентябре 2020 года стало известно о смерти в колонии Тесака - самого известного в России неонационалиста и создателя нескольких экстремистских организаций. О том, кем он был, чем занимался и как умер - в нашем материале.

Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак родился в Москве в 1984 году. В 9 классе он поступил в строительный колледж, а от армии позже откосил. По специальности работал недолго, в это время познакомившись с бандой скинхедов. Как сообщал сам Марцинкевич, он возненавидел приезжих после взрыва жилого дома на улице Гурьянова в Москве в 1999 году. Поначалу Тесак пробовал заниматься политикой, но инициатива увенчалась успехом, поэтому он создал свой первый проект “Формат-18”.

В основном, участники проекта записывали свои тренировки в зале, однако большая часть контента содержала видео нападений на людей неславянской внешности, при этом неизвестно, какие из них - подделки. В результате такой деятельности у Марцинкевича появились фанаты, которые также нападали на мигрантов в других городах. Позже Тесак, желая больше славы, пошел на дебаты с молодым Навальным, где вскидывал руку в нацистском приветствии и сыпал угрозами. За это его посадили в тюрьму по статье об экстремизме.

Когда Марцинкевич вышел на свободу, он написал книгу о своем заключении и организовал движение “Рекрут”. Позже он создал новый проект - “Оккупай-педофиляй” - главной целью которого стала охота на педофилов. В рамках него, сторонники Тесака стали привлекать в движение подростков, выходить на связь с предполагаемыми педофилами, устраивать им публичные наказания, которые снимались на камеру. Такие видео привлекли большую аудиторию, и у Марцинкевича появились новые сторонники в регионах.

После такого успеха Тесак создал еще два проекта - “Оккупай-выселяй” и “Оккупай-алкофиляй”, “Оккупай-наркофиляй”. Первый был против незаконной миграции, второй - против продажи алкоголя несовершеннолетним, третий - для борьбы с наркоторговцами. Он также стал появлятся в роли эксперта на телеканалах, участники движения, которое разрослось до 40 филиалов, начали использовать юридическую терминологию.

Несмотря на такой успех, в 2013 году Тесаку пришлось бежать из России на Кубу из-за уголовного преследования. Оттуда его экстрадировали в 2014 году и снова посадили в тюрьму за экстремизм. Оттуда он уже не вышел, приговор истекал в 2021 году.

По официальной версии, 16 сентября 2020 года Максим Марцинкевич покончил с собой, его нашли в камере без признаков жизни. Он оставил две предсмертные записки, однако родственники сомневаются в подлинности одной из них. Также они уверены, что Марцинкевич не мог покончить с собой, а в колонии его пытали, выбивая признание в убийствах. В одном из своих постов сам Тесак написал: “если на пересылке вскрою вены или повешусь - значит, мне помогли”. О том, что его убили, намекают многие политические деятели и адвокаты, указывая на несостыковке в деле. Следственный комитет РФ отказался повторно отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти Марцинкевича. По их заключению, неонационалист покончил с собой.

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приговорсуициднеонационалист
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