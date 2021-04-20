Девочка приказала толпе 9-классников избить школьника. Мама жертвы рассказала детали нападения
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Девочка приказала толпе 9-классников избить школьника. Мама жертвы рассказала детали нападения

1:02:264/20/2021Фото: pixabay.com
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Когда мать нашла сына недалеко от школы, он был весь в синяках и со сломанной челюстью.

Мальчика ждет еще одна сложная операция

Во Владивостоке группа подростков избила 13-летнего мальчика по приказу девочки, с которой они повздорили. В итоге семиклассник находится в больнице со сломанной челюстью, ждёт операцию, а одноклассницей и нападавшими парнями сейчас занимается полиция.

- Я узнала обо всем этом по телефону. Мне позвонили одноклассники моего сына и сказали о том, что его избила толпа девятиклассников. Разумеется, я все бросила и помчалась к нему. На нем были синяки и у него было что-то с челюстью, сам он чувствовал слабость и тошноту. Мальчики мне рассказали, что они втроем вышли со школы, где их поджидали мальчики из 9-класса и две девочки из их класса. Они бежали за ними. Потом они разделились. Некоторые из семи взрослых учеников удерживали двух одноклассников моего сына, а другие наносили удары моему ребенку, - рассказала мама мальчика корреспонденту «КП-Владивосток».

После драки мальчик оказался в больнице с переломами нижней верхней челюсти.

- У нас уже была операция, впереди еще одна – более сложная. Сыну должны поставить пластину, с которой он будет ходить 2 месяца. Врачи предупредили, что после операции у него будут отеки. Сколько именно продлится период восстановления – пока неизвестно. К счастью, сейчас ему намного лучше, чем несколько дней назад. Из-за сломанной челюсти он не мог нормально питаться. Но мы справимся, - добавила Елена.

Накануне в школе провели родительское собрание, на котором решили разделить по разным классам девочек-провокаторш.

Кроме того, маму одного из нападавших привлекли к административной ответственности. А другой школьник состоит на учете в ПДН. Полицейские проводят проверку. Судмедэкспертиза покажет степень тяжести нанесенных мальчику травм, после чего будет принято дальнейшее решение.

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Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "ВКонтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
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