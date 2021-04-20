В Москве девушка упала с Большого Каменного моста из-за селфи

Как уточняется, девушка не получила серьёзных травм, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, пострадавшая хотела сделать селфи, но поскользнулась на парапете и упала в воду. Свидетели оперативно позвонили в МЧС. Сотрудники бросили девушке спасательный круг и помогли ей выбраться.
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