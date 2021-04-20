Отчим швырнул 6-летнего пасынка на пол: Медики облбольницы лечили голову ребенка из Бердска 8 суток

Избитого отчимом мальчика выписали врачи Новосибирска. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщили в пресс-службе областной больницы.
Напомним, что измученного 6-летнего мальчика с переломом черепа и внутричерепной гематомой в областную больницу доставили на вертолете 6 апреля. Он был помещен в отделение нейрохирургии. Ранее ребенок находился в реанимационном отделении ЦГБ Бердска. Отчим бил пасынка головой о деревянный пол за то, что тот не давал ему спать. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Бердска за причинение телесных повреждений своему 6-летнему пасынку. Как заявил источник редакции "Курьер. Среда. Бердск", сожителем матери, избившим ребенка, был азиат, предположительно из Таджикистана.
Как рассказали сегодня, 20 апреля в областной больнице, мальчик выписан с удовлетворительным состоянием.
- Ребенка выписали 14 апреля, - сообщила "Курьер. Среда. Бердск" сотрудник пресс-службы больницы Виктория Перязева.
В настоящее время подозреваемый задержан. Следователем было предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Суд удовлетворил ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.