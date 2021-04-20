Отчим швырнул 6-летнего пасынка на пол: Медики облбольницы лечили голову ребенка из Бердска 8 суток
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Отчим швырнул 6-летнего пасынка на пол: Медики облбольницы лечили голову ребенка из Бердска 8 суток

1:47:084/20/2021,Алина БуроваФото: Правительство НСО
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Малыш "получил" за то, что не давал взрослому спать. Пострадавший с переломом черепа и внутричерепной гематомой был доставлен в больницу на вертолете, так как был не транспортабелен. Подозреваемого задержали.

Мальчик был доставлен Новосибирскую областную больницу

Избитого отчимом мальчика выписали врачи Новосибирска. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщили в пресс-службе областной больницы.

Напомним, что измученного 6-летнего мальчика с переломом черепа и внутричерепной гематомой в областную больницу доставили на вертолете 6 апреля. Он был помещен в отделение нейрохирургии. Ранее ребенок находился в реанимационном отделении ЦГБ Бердска. Отчим бил пасынка головой о деревянный пол за то, что тот не давал ему спать. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Бердска за причинение телесных повреждений своему 6-летнему пасынку. Как заявил источник редакции "Курьер. Среда. Бердск", сожителем матери, избившим ребенка, был азиат, предположительно из Таджикистана.

Как рассказали сегодня, 20 апреля в областной больнице, мальчик выписан с удовлетворительным состоянием.

- Ребенка выписали 14 апреля, - сообщила "Курьер. Среда. Бердск" сотрудник пресс-службы больницы Виктория Перязева.

В настоящее время подозреваемый задержан. Следователем было предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Суд удовлетворил ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

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Отчим будет наказан по всей строгости?

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