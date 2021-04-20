Женщина родила родному брату племянницу

Многодетная мама Хильда Перринджер из Сиэтла (штат Вашингтон, США) с подросткового возраста мечтала о том, чтобы стать суррогатной матерью и подарить кому-нибудь радость материнства. В 27 лет судьба подарила ей такой шанс - она родила ребенка собственному брату и его жене, сообщает Daily Mail.
У 35-летнего брата Хильды Эвана Шелли и его 33-летней жены Келси — было четверо детеей, но этот процесс давался Келси с трудом. Во время последних родов у женщины произошел разрыв матки. Она и ребенок остались живы, но медики предупредили, что следующая беременность может закончиться трагически.
Тогда американка очень огорчилась, ведь она уверена - без 5-го ребенка их семья не будет полной. В конце 2019 года Хильда предложила брату и его жене родить для них ребенка. Семья обдумывала предложение 3 месяца и в итоге согласилась.
Хильда забеременела посредством ЭКО и родила здоровую малышку Элоизу 25 января 2021 года.
- Я сразу почувствовала связь с малышкой и ощутила, что теперь наша семья полная. Мы с Эваном думаем о том, как бы мы могли отплатить Хильде за то, что она для нас сделала, но я понимаю, что это невозможно. В мире нет ничего, чем можно было бы вознаградить того, кто сделал тебе величайший подарок на свете. Хильда всегда будет особенной тетей для Элоизы, — сказала истинная мать ребенка.