Женщина родила родному брату племянницу
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Женщина родила родному брату племянницу

1:13:374/20/2021Фото: Твиттер
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Хильда забеременела посредством ЭКО и родила здоровую малышку Элоизу 25 января 2021 года.

Роды прошли успешно
Роды прошли успешно


Многодетная мама Хильда Перринджер из Сиэтла (штат Вашингтон, США) с подросткового возраста мечтала о том, чтобы стать суррогатной матерью и подарить кому-нибудь радость материнства. В 27 лет судьба подарила ей такой шанс - она родила ребенка собственному брату и его жене, сообщает Daily Mail.

У 35-летнего брата Хильды Эвана Шелли и его 33-летней жены Келси — было четверо детеей, но этот процесс давался Келси с трудом. Во время последних родов у женщины произошел разрыв матки. Она и ребенок остались живы, но медики предупредили, что следующая беременность может закончиться трагически.

Тогда американка очень огорчилась, ведь она уверена - без 5-го ребенка их семья не будет полной. В конце 2019 года Хильда предложила брату и его жене родить для них ребенка. Семья обдумывала предложение 3 месяца и в итоге согласилась.

Хильда забеременела посредством ЭКО и родила здоровую малышку Элоизу 25 января 2021 года.

- Я сразу почувствовала связь с малышкой и ощутила, что теперь наша семья полная. Мы с Эваном думаем о том, как бы мы могли отплатить Хильде за то, что она для нас сделала, но я понимаю, что это невозможно. В мире нет ничего, чем можно было бы вознаградить того, кто сделал тебе величайший подарок на свете. Хильда всегда будет особенной тетей для Элоизы, — сказала истинная мать ребенка.

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суррогатное материнствородила племянницу
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