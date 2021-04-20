"Мне очень тяжело на душе": Купил 6 литров пива перед смертельным ДТП 5 подросткам их знакомый под Ростовом

Компания подростков, которым перед этим Евгений Хайменов из Новочеркасска купил пиво, погибла в жутком ДТП. Молодой человек рассказал, что ему угрожают и обвиняют в случившемся.
22-летний Евгений утверждает, что ребята ничего не рассказали о своих планах. Купить алкоголь просили погибшие девочки, которые были подругами парня. Парень не знал о том, что будут другие ребята, а уж тем более автомобиль. Потому и ушёл, полагая, что они просто "попьют пиво и пойдут по домам".
Евгений не может прийти в себя и очень сожалеет о случившемся, искренне соболезнует родным погибших подростков. Он уверен, что если бы знал о планах школьников, он повел бы себя совсем иначе.
- Честно, мне так плохо! Я три дня уже не ем почти, не сплю. Меня так трусит, колотит из-за этой ситуации, я потерял близких, очень близких людей. Мне очень тяжело на душе. Они тоже были как часть моей семьи... Просто кусок сердца будто оторвали, я плачу, как вспоминаю, — сказал мужчина со слезами на глазах.
Напомним, авария, унесшая жизни троих парней и двух девушек, произошла 18 апреля в 4:30 утра в Новочеркасске. Несовершеннолетний водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Пятеро подростков умерли на месте от полученных травм, а один в тяжёлом состоянии был доставлен в реанимацию.