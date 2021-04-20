За смерть Юлии Стопичевой на операционном столе горбольница №34 заплатит родным 6,9 млн рублей

13 апреля 2021 года, Калининский суд постановил о том, что Городская клиническая больница № 34 обязана выплатить семье погибшей в следствии неудачной хирургической операции Юлии Стопичевой, компенсацию в размере 6,9 млн рублей за нанесенный моральный ущерб. Денежную выплату разделили: по 1,5 млн рублей детям Юлии Стопичевой, 1 млн - вдовцу, и по 1 млн - родителям женщины. А также 900 тысяч рублей - родной сестре.
Помимо этого больнице пришлось оплатить все затраты на похороны и компенсацию по потере кормильца. Решение только рассматривается в органах и может в любой момент быть обжаловано обеими сторонами.
Напомним, 19 ноября 2018 года у Юлии Стопичевой сильно заболел живот. Врачи предположили, что это аппендицит. Чтобы не ошибиться в выводах они решили провести малоинвазивную хирургическую операцию. Это помогло бы понять и увидеть своими глазами состояние органов брюшной полости пациентки. К операции подошел опытный хирург Андрей Титов не подозревая о последствиях.
Как показало вскрытие, мужчина сделал ошибку во время операции. Доктор выбрал для прокола нетипичную точку входа и угол, что привело к фатальным последствиям. После этого у женщины началось сильное кровотечение, пациентка погибла не приходя в сознание. Эксперты подтвердили вину хирурга. Плюс ко всему, после нанесенной травмы мужчина не оказал ей медицинской помощи, чтобы предотвратить кровотечение.
Этот инцидент привел суд к обвинительному приговору в августе 2020 года в виде двух лет лишения свободы условно и отстранение от медицинской деятельности на два года.