Ритуалы на деньги с использованием мощи Красной луны на 26 апреля Суперлуние-2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ритуалы на деньги с использованием мощи Красной луны на 26 апреля Суперлуние-2021

5:20:314/20/2021Фото: Wikimedia Commons
0

Когда наступает Полнолуние - начинается волшебное время, наполненной особой энергетикой Вселенной. Многие это уже заметили и пользуются во всю. 

луна, красная луна
На Полнолуние можно привлечь богатство и удачу

27 апреля состоится особенно Полнолуние в знаке Скорпиона. Начнется оно в 6.33 по московскому времени. Чем оно особенно? Да тем, что оно пройдет в своей самой ближайшей точке к Земле, а это значит, что это Суперлуние и Луна будет Красной!

Если вы еще не знаете, как можно изменить свою жизнь к лучшему, то мы вам расскажем!

Как привлечь удачу?

Вам нужно выбрать для себя талисман. Маленькую вещицу, которая вам очень нравится. Ее нужно какое то время подержать в своих руках, пока она не зарядится вашей энергией. Вы это должны почувствовать сами. Вещь или нагреется или вы поймете внутренним чутьем - хватит. Тогда нужно положить ее на подоконник, чтобы на нее падал лунный свет вечером. В полночь вам нужно положить ее в стакан с водой и сказать слова:

«Луна Полная удачу ко мне привлечет, беды от меня отведет, к счастью дорогу покажет, моих врагов накажет. Как амулет зарядится, так и удача в дом придет, за мной любой дорогой пойдет».

Утром, как проснетесь, талисман вытащите и спрячьте от чужих глаз, воду из стакана не выливайте - ею нужно три раза умыться. Носить талисман лучше всего при себе постоянно. но так, чтобы его никто не видел. Поэтому не выбирайте для этой цели украшения.

Как стать богаче?


27 апреля вам нужно купить или сделать своими руками копилку. Поставьте ее на окно и дождитесь захода солнца. Затем по одной бросайте в нее монеты и говорите:

«С каждой монетой брошенной благосостояние свое увеличиваю, деньги в дом привлекаю, богатства себе стяжаю. Как Луна Полная на небо взойдет, так и бедность уйдет. Сколько монет положу — не ведомо, да с каждой денежки прибыль придет, мимо меня не пройдет».

На утро копилку нужно убрать в укромное место и каждый день ее пополнять хоть по одной монете. Никому ее не показывайте.

Ритуал с кошельком на деньги


Он проводится очень просто. Берите ваш кошелек и кладите его на окно на всю ночь в Полнолуние. Скажите слова:

«Как Луна Полная, так и кошелек полон. Как она светом тьму озаряет, так и мне дорогу к богатству укажет».

На утро забираете его и пользуетесь, как обычно. Одно условие - вам всегда должны давать сдачу - не давайте расчет без нее.

Источник: dailyhoro

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "ВКонтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
суперлуниеполнолуниепривлечь деньгиритуалы на деньги
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Каким воспользуетесь?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскВласть Искитимского района отказалась проводить новые общественные слушания по полигону ТКО на границе с Бердском
    5:25:12 4/20/2021
    Власть Искитимского района отказалась проводить новые общественные слушания по полигону ТКО на границе с Бердском
    Ритуалы на деньги с использованием мощи Красной луны на 26 апреля Суперлуние-2021
    5:20:31 4/20/2021
    Ритуалы на деньги с использованием мощи Красной луны на 26 апреля Суперлуние-2021
    Самые главные страхи россиян - протесты и «нашествие волков»
    5:15:42 4/20/2021
    Самые главные страхи россиян - протесты и «нашествие волков»
    БердскЕгерь охотообщества Бердска Сергей Чумак пропал в селе под Искитимом. Его лодка утонула в студеных водах реки Мильтюш 15 апреля
    5:07:48 4/20/2021
    Егерь охотообщества Бердска Сергей Чумак пропал в селе под Искитимом. Его лодка утонула в студеных водах реки Мильтюш 15 апреля
    Железными прутьями избили до смерти селянина братья и сын из мести под Новосибирском
    5:03:43 4/20/2021
    Железными прутьями избили до смерти селянина братья и сын из мести под Новосибирском
    БердскБурьяном порос новый вокзал Бердска: Мэр Евгений Шестернин заявил, что все в порядке
    4:53:25 4/20/2021
    Бурьяном порос новый вокзал Бердска: Мэр Евгений Шестернин заявил, что все в порядке
    Вора в законе Махо Тбилисского из Новосибирска будут судить в Москве
    4:44:06 4/20/2021
    Вора в законе Махо Тбилисского из Новосибирска будут судить в Москве
    БердскДорогу у «Гиганта» в Бердске завалили строительным мусором. Зачем это сделали, объяснили в мэрии
    4:41:26 4/20/2021
    Дорогу у «Гиганта» в Бердске завалили строительным мусором. Зачем это сделали, объяснили в мэрии
    Новосибирцы смогут поблагодарить скорую помощь за работу и поделиться историями спасения жизней
    4:41:21 4/20/2021
    Новосибирцы смогут поблагодарить скорую помощь за работу и поделиться историями спасения жизней
    Самое маленькое число зараженных коронавирусом россиян выявили за сутки на 20 апреля - 8 164
    4:39:09 4/20/2021
    Самое маленькое число зараженных коронавирусом россиян выявили за сутки на 20 апреля - 8 164