Ритуалы на деньги с использованием мощи Красной луны на 26 апреля Суперлуние-2021

27 апреля состоится особенно Полнолуние в знаке Скорпиона. Начнется оно в 6.33 по московскому времени. Чем оно особенно? Да тем, что оно пройдет в своей самой ближайшей точке к Земле, а это значит, что это Суперлуние и Луна будет Красной!
Если вы еще не знаете, как можно изменить свою жизнь к лучшему, то мы вам расскажем!
Как привлечь удачу?Вам нужно выбрать для себя талисман. Маленькую вещицу, которая вам очень нравится. Ее нужно какое то время подержать в своих руках, пока она не зарядится вашей энергией. Вы это должны почувствовать сами. Вещь или нагреется или вы поймете внутренним чутьем - хватит. Тогда нужно положить ее на подоконник, чтобы на нее падал лунный свет вечером. В полночь вам нужно положить ее в стакан с водой и сказать слова:
«Луна Полная удачу ко мне привлечет, беды от меня отведет, к счастью дорогу покажет, моих врагов накажет. Как амулет зарядится, так и удача в дом придет, за мной любой дорогой пойдет».
Утром, как проснетесь, талисман вытащите и спрячьте от чужих глаз, воду из стакана не выливайте - ею нужно три раза умыться. Носить талисман лучше всего при себе постоянно. но так, чтобы его никто не видел. Поэтому не выбирайте для этой цели украшения.
Как стать богаче?
27 апреля вам нужно купить или сделать своими руками копилку. Поставьте ее на окно и дождитесь захода солнца. Затем по одной бросайте в нее монеты и говорите:
«С каждой монетой брошенной благосостояние свое увеличиваю, деньги в дом привлекаю, богатства себе стяжаю. Как Луна Полная на небо взойдет, так и бедность уйдет. Сколько монет положу — не ведомо, да с каждой денежки прибыль придет, мимо меня не пройдет».
На утро копилку нужно убрать в укромное место и каждый день ее пополнять хоть по одной монете. Никому ее не показывайте.
Ритуал с кошельком на деньги
Он проводится очень просто. Берите ваш кошелек и кладите его на окно на всю ночь в Полнолуние. Скажите слова:
«Как Луна Полная, так и кошелек полон. Как она светом тьму озаряет, так и мне дорогу к богатству укажет».
На утро забираете его и пользуетесь, как обычно. Одно условие - вам всегда должны давать сдачу - не давайте расчет без нее.
Источник: dailyhoro