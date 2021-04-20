Сотрудников газовой службы задержали после взрыва газа в 3-этажном доме села Маргуша
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сотрудников газовой службы задержали после взрыва газа в 3-этажном доме села Маргуша

2:31:444/20/2021Фото: МЧС
0

В качестве приоритетной версии произошедшего рассматривается утечка газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Под обломками нашли мертвого младенца

Двоих сотрудников эксплуатационной газовой службы задержали в рамках уголовного дела о взрыве газа в жилом 3-этажном доме в селе Маргуша Нижегородской области. об этом сообщает региональный главк СК. Уже известно, что именно эти сотрудники выполняли работы по обслуживанию дома в день взрыва - 19 апреля.

Как сообщают очевидцы происшествия, жители дома жаловались на запах газа. Но сотрудники не нашли источник запаха в доме.

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", после того, как прогремел взрыв, дом обрушился. Под завалами оказались несколько человек. Младенца 2,5 месяцев достали живой из-под завалов. Еще 4 ребенка госпитализированы в Дальнеконстантиновскую ЦРБ. Все дети из одной семьи. Также из-под завалов извлечено тело 3-месячного ребенка.

До сих пор кровля дома горит, площадь возгорания составляет 900 квадратных метров. На месте работают 237 человек и 50 единиц техники.

В качестве приоритетной версии произошедшего рассматривается утечка газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "ВКонтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
задержаниеутечка газатруп младенцавзрыв дома
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Строго накажут?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскЛетние каникулы-2021 в школах: с какого числа начнутся и будет ли их сокращение из-за коронавируса
    2:21:08 4/20/2021
    Летние каникулы-2021 в школах: с какого числа начнутся и будет ли их сокращение из-за коронавируса
    Производственный календарь на май 2021: Праздничные и выходные дни и короткие недели
    2:20:12 4/20/2021
    Производственный календарь на май 2021: Праздничные и выходные дни и короткие недели
    БердскБердские депутаты Заксобрания Зоя Родина, Ирина Диденко и Валерий Бадьин показали доходы за 2020 год. Кто самый богатый народный избранник в регионе?
    2:05:19 4/20/2021
    Бердские депутаты Заксобрания Зоя Родина, Ирина Диденко и Валерий Бадьин показали доходы за 2020 год. Кто самый богатый народный избранник в регионе?
    В Москве девушка упала с Большого Каменного моста из-за селфи
    1:48:59 4/20/2021
    В Москве девушка упала с Большого Каменного моста из-за селфи
    БердскОтчим швырнул 6-летнего пасынка на пол: Медики облбольницы лечили голову ребенка из Бердска 8 суток
    1:47:08 4/20/2021
    Отчим швырнул 6-летнего пасынка на пол: Медики облбольницы лечили голову ребенка из Бердска 8 суток
    БердскДолги в 60 млн рублей "выбивают" мэрия и КБУ с должников Бердска
    1:41:23 4/20/2021
    Долги в 60 млн рублей "выбивают" мэрия и КБУ с должников Бердска
    В России на ИВЛ скончались 75% пациентов с коронавирусом
    1:28:32 4/20/2021
    В России на ИВЛ скончались 75% пациентов с коронавирусом
    Женщина родила родному брату племянницу
    1:13:37 4/20/2021
    Женщина родила родному брату племянницу
    Девочка приказала толпе 9-классников избить школьника. Мама жертвы рассказала детали нападения
    1:02:26 4/20/2021
    Девочка приказала толпе 9-классников избить школьника. Мама жертвы рассказала детали нападения
    БердскПеренесли срок начала дачных перевозок из-за плохих дорог в загородные СНТ Бердска: Компания «СВ-Автолайн» ждет разрешения
    12:42:57 4/20/2021
    Перенесли срок начала дачных перевозок из-за плохих дорог в загородные СНТ Бердска: Компания «СВ-Автолайн» ждет разрешения