Сотрудников газовой службы задержали после взрыва газа в 3-этажном доме села Маргуша

Двоих сотрудников эксплуатационной газовой службы задержали в рамках уголовного дела о взрыве газа в жилом 3-этажном доме в селе Маргуша Нижегородской области. об этом сообщает региональный главк СК. Уже известно, что именно эти сотрудники выполняли работы по обслуживанию дома в день взрыва - 19 апреля.
Как сообщают очевидцы происшествия, жители дома жаловались на запах газа. Но сотрудники не нашли источник запаха в доме.
Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", после того, как прогремел взрыв, дом обрушился. Под завалами оказались несколько человек. Младенца 2,5 месяцев достали живой из-под завалов. Еще 4 ребенка госпитализированы в Дальнеконстантиновскую ЦРБ. Все дети из одной семьи. Также из-под завалов извлечено тело 3-месячного ребенка.
До сих пор кровля дома горит, площадь возгорания составляет 900 квадратных метров. На месте работают 237 человек и 50 единиц техники.
В качестве приоритетной версии произошедшего рассматривается утечка газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело.