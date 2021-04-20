Перелеты из Новосибирска в Турцию под запретом до октября 2021

Новосибирцы не смогут улететь в Турцию на самолете S7. Поскольку компания сняла всю турецкую программу до конца октября 2021 года. Такое решение принято в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции, которая только ухудшается сейчас на территории Турции.
Теперь на самолете нельзя улететь из Москвы в Анталью, Даламан и Бодрум, а из Новосибирска только в Анталью.
Напомним, что с 15 апреля по 1 июня Турция закрыта для российских туристов. Такое решение было принято турецкими властями. Помимо этого, огромное влияние оказали случаи COVID-19 у людей которые возвратились после отдыха в восточной стране.