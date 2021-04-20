Новый канцлер от Меркель: Германия назвала имя
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новый канцлер от Меркель: Германия назвала имя

3:25:444/20/2021Фото: paxabay.com
0

Еще в 2018 году Меркель сказала, что ее нынешний срок на этом посту будет последним.

Правление поддержало 31 голосом Армина Лашета

Новоиспеченного кандидата в председатели Федерального правительства выбрала правящая партия «Христианско-демократический союз» (ХДС), членом которой является канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщают РИА Новости.

- Федеральное правление ХДС 31 голосом поддержало Армина Лашета в качестве кандидата в канцлеры. Девять голосов отданы за <Маркуса> Зедера, шесть человек воздержались, — отмечается в сообщении.

Ангела Меркель крайний раз в должности главы государства выступила на открытии промышленной выставки в Ганновере. Еще 2018 году канцлер Германии сообщила, что нынешний срок в этом статусе станет последним. Кроме того, она не предлагала свою кандидатуру на выборы председателя правящей партии ХДС.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "ВКонтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
канцлерпартия Меркель. Германия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Следите за политикой?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Перелеты из Новосибирска в Турцию под запретом до октября 2021
    3:22:06 4/20/2021
    Перелеты из Новосибирска в Турцию под запретом до октября 2021
    Когда последний день Великого поста 2021: что можно кушать?
    3:20:19 4/20/2021
    Когда последний день Великого поста 2021: что можно кушать?
    "Мне очень тяжело на душе": Купил 6 литров пива перед смертельным ДТП 5 подросткам их знакомый под Ростовом
    2:58:14 4/20/2021
    "Мне очень тяжело на душе": Купил 6 литров пива перед смертельным ДТП 5 подросткам их знакомый под Ростовом
    БердскЧто удивительного и необычного увидят зрители Бердска в ДК Родина в апреле
    2:51:05 4/20/2021
    Что удивительного и необычного увидят зрители Бердска в ДК Родина в апреле
    За смерть Юлии Стопичевой на операционном столе горбольница №34 заплатит родным 6,9 млн рублей
    2:50:45 4/20/2021
    За смерть Юлии Стопичевой на операционном столе горбольница №34 заплатит родным 6,9 млн рублей
    Кто такой Тесак и как он умер
    2:46:04 4/20/2021
    Кто такой Тесак и как он умер
    Сотрудников газовой службы задержали после взрыва газа в 3-этажном доме села Маргуша
    2:31:44 4/20/2021
    Сотрудников газовой службы задержали после взрыва газа в 3-этажном доме села Маргуша
    БердскЛетние каникулы-2021 в школах: с какого числа начнутся и будет ли их сокращение из-за коронавируса
    2:21:08 4/20/2021
    Летние каникулы-2021 в школах: с какого числа начнутся и будет ли их сокращение из-за коронавируса
    Производственный календарь на май 2021: Праздничные и выходные дни и короткие недели
    2:20:12 4/20/2021
    Производственный календарь на май 2021: Праздничные и выходные дни и короткие недели
    БердскБердские депутаты Заксобрания Зоя Родина, Ирина Диденко и Валерий Бадьин показали доходы за 2020 год. Кто самый богатый народный избранник в регионе?
    2:05:19 4/20/2021
    Бердские депутаты Заксобрания Зоя Родина, Ирина Диденко и Валерий Бадьин показали доходы за 2020 год. Кто самый богатый народный избранник в регионе?