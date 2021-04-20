Новый канцлер от Меркель: Германия назвала имя

Новоиспеченного кандидата в председатели Федерального правительства выбрала правящая партия «Христианско-демократический союз» (ХДС), членом которой является канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщают РИА Новости.
- Федеральное правление ХДС 31 голосом поддержало Армина Лашета в качестве кандидата в канцлеры. Девять голосов отданы за <Маркуса> Зедера, шесть человек воздержались, — отмечается в сообщении.
Ангела Меркель крайний раз в должности главы государства выступила на открытии промышленной выставки в Ганновере. Еще 2018 году канцлер Германии сообщила, что нынешний срок в этом статусе станет последним. Кроме того, она не предлагала свою кандидатуру на выборы председателя правящей партии ХДС.