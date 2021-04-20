Когда высаживать свеклу в мае 2021: самые удачные даты по лунному календарю
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Когда высаживать свеклу в мае 2021: самые удачные даты по лунному календарю

6:20:184/20/2021Фото: pxhere
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В грунт свекла садится при температуре воздуха +15, а земля должна быть прогрета на 10 сантиметров до +10 градусов.

свекла
Самый удачный период для посадки - убывающая луна

Свеклу чаще всего садят сразу в грунт, но допускается и рассадный метод, чтобы избежать прореживания свеклы. Поскольку у свеклы семена необычные, это семена-костянки, и одном семечке могут находиться несколько зародышей, то из одной точки сразу растут 2-3 корнеплода.

Прореживать можно сразу после того, как появится первые 2 настоящих листочка. Ростки свеклы обладают удивительной приживаемостью, поэтому выдернутые из земли ростки можно снова посадить. Именно поэтому свеклу можно высаживать рассадой - она не погибает от выдергивания из земли.

В грунт свекла садится при температуре воздуха +15, а земля должна быть прогрета на 10 сантиметров до +10 градусов.

Наиболее благоприятный период - фаза убывающей Луны, поскольку свекла растут под землей. Определиться с лучшими сроками вам поможет лунный календарь.


Благоприятные дни



  • 2 мая (21 -й лунный день)

  • 8 мая (27 -й лунный день)

  • 9 мая (28 -й лунный день)

  • 16 мая (6 -й лунный день)

  • 18 мая (8 -й лунный день)

  • 23 мая (13 -й лунный день)

  • 29 мая (19 -й лунный день)

  • 31 мая (21 -й лунный день)




Хорошие дни



  • 3 мая (22 -й лунный день)

  • 15 мая (5 -й лунный день)

  • 19 мая (9 -й лунный день)

  • 27 мая (17 -й лунный день)




Нейтральные дни



  • 5 мая (24 -й лунный день)

  • 6 мая (25 -й лунный день)

  • 12 мая (2 -й лунный день)

  • 14 мая (4 -й лунный день)

  • 25 мая (15 -й лунный день)

  • 26 мая (16 -й лунный день)




Плохие дни



  • 7 мая (26 -й лунный день)

  • 11 мая (30 -й лунный день)

  • 13 мая (3 -й лунный день)

  • 21 мая (11 -й лунный день)

  • 22 мая (12 -й лунный день)

  • 24 мая (14 -й лунный день)




Самые плохие дни



  • 1 мая (20 -й лунный день)

  • 4 мая (23 -й лунный день)

  • 10 мая (29 -й лунный день)

  • 17 мая (7 -й лунный день)

  • 20 мая (10 -й лунный день)

  • 28 мая (18 -й лунный день)

  • 30 мая (20 -й лунный день)


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