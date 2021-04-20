Ямы на дорогах Великобритании похожи на ямы на дорогах Бердска
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Ямы на дорогах Великобритании похожи на ямы на дорогах Бердска

9:00:414/20/2021Фото: news.sky.com
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По заявлению RAC, многие дороги в Великобритании похожи на «поверхность Луны» после рекордного роста числа аварий, связанных с выбоинами, с которыми столкнулась компания.

Автомобиль объезжает выбоину в Бристоле

Некоторые из них находятся в «отчаянном состоянии», заявляет компания, и советники могут «заделывать выбоины, а не исправлять их должным образом». По заявлению RAC, многие дороги в Великобритании похожи на «поверхность Луны» после рекордного роста числа аварий, связанных с выбоинами, с которыми столкнулась компания.

За первые три месяца этого года аварийно-спасательная компания получила около 5000 запросов на автомобили, которые, вероятно, были повреждены выбоинами, что примерно в три раза больше, чем за последние три месяца 2020 года.

Общая сумма на 4 694 человека (по сравнению с 1 461) была наибольшим ростом за период между кварталом и составила около 2,4% от всех вызовов.

В Англии и Уэльсе выбоина ремонтируется каждые 19 секунд в соответствии с LGA

Деформированные колеса, сломанные пружины подвески или поврежденные амортизаторы - вот некоторые из типичных проблем, связанных с выбоинами, с которыми столкнулись патрули RAC.

Глава дорожной политики компании Николас Лайс сказал: «Многие водители вынуждены использовать дороги, которые местами больше напоминают поверхность Луны».

По его словам, многие дороги находятся в «отчаянном состоянии», что указывает на то, что некоторые советы, отвечающие за ремонт, «просто залатывают выбоины, а не ремонтируют их должным образом».

«Большой ущерб» также нанес самый холодный январь в Великобритании с 2010 года, - сказал г-н Лайс.
По данным Метеорологического бюро, Великобритания дрожала при средней температуре всего 2,2 градуса по Цельсию, а выбоины образовывались из-за того, что вода просачивалась в трещины и расширялась при замерзании.

Г-н Лайс также хочет увидеть изменения в государственной политике, чтобы стимулировать более долгосрочное техническое обслуживание, призывая министров и советы «взять на себя обязательство сделать что-то по-другому», ограждая фонды в течение пятилетнего периода.

Советы отвечают за засыпку выбоин

Представитель Ассоциации местного самоуправления выступил в защиту усилий советов.

Он сказал: «Несмотря на пандемию, советы работали трудно ремонтировать наши дороги, фиксируя выбоину каждые 19 секунд, а также поддерживают увеличение другой инфраструктуры за счетом временных мер дорожного движения.»

В отчете торговой организации Asphalt Industry Alliance, опубликованном в прошлом месяце, говорится, что муниципальным советам Англии и Уэльса потребуется потратить в общей сложности 10 миллиардов фунтов стерлингов в течение десяти лет, чтобы привести в порядок все свои изрытые выбоинами дороги.

В 2020 году советам были переданы дополнительные 500 миллионов фунтов стерлингов через новый фонд для борьбы с выбоинами на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, объявленный в прошлогоднем бюджете.

Правительство заявило, что финансирование было предназначено для устранения до 50 миллионов выбоин и обеспечения долгосрочных работ по замене дорожного покрытия, чтобы предотвратить их появление.

Источник: news.sky.com

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