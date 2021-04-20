Star Wars: старые памятные вещи Дарта Вейдера актера Дэвида Проуза уходят с молотка

Дэйв Проуз прославился как Дарт Вейдер в оригинальной трилогии «Звездных войн» и как Человек Кодекса Зеленого Креста. Памятные вещи из «Звездных войн», принадлежавшие покойному Дэйву Проузу, сыгравшему культового злодея Дарта Вейдера, уходят с молотка.
Проуз умер в прошлом году в возрасте 85 лет после непродолжительной болезни, вызванной болезнью Альцгеймера.
Около 600 предметов будут проданы с аукциона в этом месяце, а процент прибыли будет отдан в Alzheimer's Research UK.
Среди лотов - оригинальный сценарий производства, использованный Проузом из «Империи наносит ответный удар», и небольшая часть «Тысячелетнего сокола», а также множество подписанных плакатов и фотографий из франшизы.
Помимо роли классического злодея в оригинальной трилогии « Звездных войн », он также был лицом безопасности дорожного движения в Великобритании, его костюм Человека Зеленого Креста также был продан с аукциона.
Два месяца потратил друг и помощник Джулиан Оуэн на изучение и систематизацию вещей звезды.
Он сказал: «Для семьи Проуз было честью сделать это. Я работал с Дэйвом более 10 лет, и просмотр коллекции оставил много прекрасных воспоминаний. Мы ожидаем большого интереса со всего мира.
Источник: news.sky.com