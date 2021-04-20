Самые главные страхи россиян - протесты и «нашествие волков»
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Самые главные страхи россиян - протесты и «нашествие волков»

5:15:424/20/2021Фото: pixabay.com
0

«Национальный индекс тревожностей» выявляет и ранжирует фобии на основе анализа новостей в СМИ и наиболее обсуждаемых тем в социальных сетях.

«Национальный индекс тревожностей» выявляет и ранжирует фобии

Самым значимым страхом россиян в первом квартале текущего года является страх действий со стороны полицейских и суда в связи с акциями протеста. Данные приведены Компанией развития общественных связей (КРОС), которая разработала «Национальный индекс тревожностей.

Согласно исследованиям, с начала 2021 года в соцсетях появилось много отрицательных высказываний относительно правоохранителей и судов. Люди опасаются, что протесты нацелены на «дестабилизацию обстановки» и способны вызвать массовые беспорядки, подорвать конституционный строй. Аще об этом писали москвичи, жители Питера и Новгородской области.

На второй строчке оказался страх перед «нашествием волков» и паводками. Этот вопрос сейчас стоит остро во многих регионах.

На третьем месте оказалась угроза «революции и потрясений», связанная с Навальным. Жителей нашей страны тревожит политическая обстановка и протестные акции.

Другие страхи жителей нашей страны: увеличение цен на продовольствие, рост заболеваемости коронавирусом, ухудшение российско-американских отношений и обострение конфликта в Донбассе.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "ВКонтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
конфликтыпротестыстрахиCOVID-19
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какие у вас страхи?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Самые главные страхи россиян - протесты и «нашествие волков»
    5:15:42 4/20/2021
    Самые главные страхи россиян - протесты и «нашествие волков»
    БердскЕгерь охотообщества Бердска Сергей Чумак пропал в селе под Искитимом. Его лодка утонула в студеных водах реки Мильтюш 15 апреля
    5:07:48 4/20/2021
    Егерь охотообщества Бердска Сергей Чумак пропал в селе под Искитимом. Его лодка утонула в студеных водах реки Мильтюш 15 апреля
    Железными прутьями избили до смерти селянина братья и сын из мести под Новосибирском
    5:03:43 4/20/2021
    Железными прутьями избили до смерти селянина братья и сын из мести под Новосибирском
    БердскБурьяном порос новый вокзал Бердска: Мэр Евгений Шестернин заявил, что все в порядке
    4:53:25 4/20/2021
    Бурьяном порос новый вокзал Бердска: Мэр Евгений Шестернин заявил, что все в порядке
    Вора в законе Махо Тбилисского из Новосибирска будут судить в Москве
    4:44:06 4/20/2021
    Вора в законе Махо Тбилисского из Новосибирска будут судить в Москве
    БердскДорогу у «Гиганта» в Бердске завалили строительным мусором. Зачем это сделали, объяснили в мэрии
    4:41:26 4/20/2021
    Дорогу у «Гиганта» в Бердске завалили строительным мусором. Зачем это сделали, объяснили в мэрии
    Новосибирцы смогут поблагодарить скорую помощь за работу и поделиться историями спасения жизней
    4:41:21 4/20/2021
    Новосибирцы смогут поблагодарить скорую помощь за работу и поделиться историями спасения жизней
    Самое маленькое число зараженных коронавирусом россиян выявили за сутки на 20 апреля - 8 164
    4:39:09 4/20/2021
    Самое маленькое число зараженных коронавирусом россиян выявили за сутки на 20 апреля - 8 164
    БердскПенсионер Колбасов признался в убийстве пожилого постояльца пансионата ветеранов труда в Бердске
    4:37:21 4/20/2021
    Пенсионер Колбасов признался в убийстве пожилого постояльца пансионата ветеранов труда в Бердске
    БердскКогда начнется народная экологическая экспертиза по новому полигону ТКО под Бердском, стало известно
    4:26:41 4/20/2021
    Когда начнется народная экологическая экспертиза по новому полигону ТКО под Бердском, стало известно