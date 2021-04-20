Самые главные страхи россиян - протесты и «нашествие волков»

Самым значимым страхом россиян в первом квартале текущего года является страх действий со стороны полицейских и суда в связи с акциями протеста. Данные приведены Компанией развития общественных связей (КРОС), которая разработала «Национальный индекс тревожностей.
Согласно исследованиям, с начала 2021 года в соцсетях появилось много отрицательных высказываний относительно правоохранителей и судов. Люди опасаются, что протесты нацелены на «дестабилизацию обстановки» и способны вызвать массовые беспорядки, подорвать конституционный строй. Аще об этом писали москвичи, жители Питера и Новгородской области.
На второй строчке оказался страх перед «нашествием волков» и паводками. Этот вопрос сейчас стоит остро во многих регионах.
На третьем месте оказалась угроза «революции и потрясений», связанная с Навальным. Жителей нашей страны тревожит политическая обстановка и протестные акции.
Другие страхи жителей нашей страны: увеличение цен на продовольствие, рост заболеваемости коронавирусом, ухудшение российско-американских отношений и обострение конфликта в Донбассе.