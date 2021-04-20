Занзибар из Новосибирска: каким вы его не увидите до 1 июня 2021 года

Грустно, что закрыли Танзанию. И россияне не смогут вырваться на отдых. Не было цели писать или публиковать фото мартовских занзибарских каникул, но после временного занавеса, захотелось показать несколько снимков чудесного острова на берегу Индийского океана.
Сразу скажу, что это не страна тех, кто привык к удобствам во всем. Хотя есть тут отели, куда туры стоят от 500 тысяч рублей за 10 дней, конечно, вас там носят на руках, и вы купаетесь в роскоши. Думаю, это не про большинство желающих погреть кости на солнце. Перед отлетом в начале марта по одному из центральных каналов показали очень страшный сюжет о том, как все ужасно тут – малярия, антисанитария, гибели туристов, попрошайки, сезон сплошных ливней и т.д. Да, все есть, правда, малярию не встречали и дожди как-то не тревожили. Туристы гибнут везде. Но червь сомнения зародился – туда ли мы едем?
К счастью, сюжетная линия в телевизоре не совпала с реальностью.
Индийский океан как серенада
Конечно, все выбирающие воду, хотят его красоты и чистоты. Этого тут в избытке. Мы отдыхали на пляже Кендва, где даже нет отливов. Поэтому я не могу рассказать истории об ежах и пораненных ногах. Океан тут не просто песня, а бесконечная серенада. Он великолепен и утром, и днем, и на закате. Вам хватит его красок: от лазури до божественной нежной голубизны, от благородного серого до яркого фиолетового, чтобы насладиться. Песок, как мука, белый.
Ливней никаких не было. Лишь раз днем упала пара капель с неба. Да, бывали тучки по утрам.
Занзибарцы
Акуна Матата – действительно во всем. Если вы привыкли жить очень быстро, то вас может сначала медлительность занзибарцев раздражать. Но через пару дней вы понимаете – что «живи без забот!» это именно то, зачем вы сюда и летели 11 часов из Новосибирска.
Вы на каждом шагу слышите «акуна матата»: и как приветствие, и как спасибо и еще в миллионах интерпретаций.
Когда беззаботность и постоянную улыбку на лице этих очень дружелюбных людей транслируешь на их быт, то осознаешь, какую стойкость или неведение надо иметь по жизни, чтобы наслаждаться ею. Я не хочу описывать ужасы их быта – есть роскошь, но, безусловно, большинство живут в бедности. На фото есть дома, в которых, как правило, две комнаты – одна для родителей, вторая – для всех детей. У некоторых есть кухни. Туалет – на улице – или дырка, или ямка. Купаются – в океане. Те, кто живут рядом. Как сказала наша гид Кристина, занзибарцы заслужили акуну матата, ведь Занзибар был центром работорговли.
На территории отеля, конечно, вы встречаете только стиль «акуна матата» и радость на лице, поэтому если не хотите встретить нищету, то не выходите за его порог.
Что посмотреть на Занзибаре? И Стоун Таун
Есть много всего. Может, победнее выбор по сравнению с Пхукетом, куда любят летать новосибирцы. У нас не было цели проехать экскурсиями весь остров. Но один раз мы брали индивидуального гида и посмотрели то, что хотели.
- Город Стоун Таун
-Мангровый лес
-Музей Фредди Меркьюри
- Магазины с танзанитами
Но есть поездки на острова – самые разные по воображению, природные заказники, можно даже полететь на сафари на континент – в саму Танзанию.
Ну вот и все. Осталось много видео и информации за кадром. Но очень верю, что новосибирцы и бердчане продолжат открывать для себя Африку. Хочу сделать две ссылки на агентство, где выбрала отель и сам отель. Вдруг вам захочется после 15 июня поехать на Занзибар за впечатлениями от экваториальной Африки.
Альбатрос -Круиз из Бердска
Сам отель Kendwa Rocks Hotel