Занзибар из Новосибирска: каким вы его не увидите до 1 июня 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Занзибар из Новосибирска: каким вы его не увидите до 1 июня 2021 года

6:18:094/20/2021,Ирина КрасноваФото: Ирины Красновой
0

Несколько фотографий из мартовской поездки на пляж Кендва, где нет отливов, много белого песка и волшебные рассветы и закаты. У вас есть шанс отправиться туда совсем скоро!

Индийский океан - теплый и на пляже Кендва спокойный

Грустно, что закрыли Танзанию. И россияне не смогут вырваться на отдых. Не было цели писать или публиковать фото мартовских занзибарских каникул, но после временного занавеса, захотелось показать несколько снимков чудесного острова на берегу Индийского океана.

Сразу скажу, что это не страна тех, кто привык к удобствам во всем. Хотя есть тут отели, куда туры стоят от 500 тысяч рублей за 10 дней, конечно, вас там носят на руках, и вы купаетесь в роскоши. Думаю, это не про большинство желающих погреть кости на солнце. Перед отлетом в начале марта по одному из центральных каналов показали очень страшный сюжет о том, как все ужасно тут – малярия, антисанитария, гибели туристов, попрошайки, сезон сплошных ливней и т.д. Да, все есть, правда, малярию не встречали и дожди как-то не тревожили. Туристы гибнут везде. Но червь сомнения зародился – туда ли мы едем?

К счастью, сюжетная линия в телевизоре не совпала с реальностью.

Индийский океан как серенада 
Конечно, все выбирающие воду, хотят его красоты и чистоты. Этого тут в избытке. Мы отдыхали на пляже Кендва, где даже нет отливов. Поэтому я не могу рассказать истории об ежах и пораненных ногах. Океан тут не просто песня, а бесконечная серенада. Он великолепен и утром, и днем, и на закате. Вам хватит его красок: от лазури до божественной нежной голубизны, от благородного серого до яркого фиолетового, чтобы насладиться. Песок, как мука, белый.
Ливней никаких не было. Лишь раз днем упала пара капель с неба. Да, бывали тучки по утрам.

Закат на Кендве
6 утра, пока магазины закрыты
Волнорезы
Несколько раз мы наблюдали, как рыбаки вытягивают мелкую рыбешку по утрам - часов в 6
Улов считается и делится
Переливы красок
Закаты ждешь уже с утра)
Это рыбный аукцион, куда рыбаки рано утром и вечером в 19.00 приносят улов - рестораторы или просто желающие его покупают
Из лодок рыбаки несут на аукцион улов
Тунец. Мы тоже купили 3-кг тунца на аукционе. В ресторане отеля нам его приготовили
Какая-то носатая уехала на мотоцикле
Разделка рыбы из семейства скатовых
Хозяин ската в зимней сибирской куртке продал нам за 22 000 шиллингов кусочек
Морские красавицы по утрам у вас под ногами
Заброшенный ресторан на пляже Кендва
Заброшенный ресторан на пляже Кендва
Продавец в футболке с Владимиром Путиным кричал - Я люблю, Путина!
Ну, так скажем, для россиян по цене доступно

 

Занзибарцы
Акуна Матата – действительно во всем. Если вы привыкли жить очень быстро, то вас может сначала медлительность занзибарцев раздражать. Но через пару дней вы понимаете – что «живи без забот!» это именно то, зачем вы сюда и летели 11 часов из Новосибирска.
Вы на каждом шагу слышите «акуна матата»: и как приветствие, и как спасибо и еще в миллионах интерпретаций.
Когда беззаботность и постоянную улыбку на лице этих очень дружелюбных людей транслируешь на их быт, то осознаешь, какую стойкость или неведение надо иметь по жизни, чтобы наслаждаться ею. Я не хочу описывать ужасы их быта – есть роскошь, но, безусловно, большинство живут в бедности. На фото есть дома, в которых, как правило, две комнаты – одна для родителей, вторая – для всех детей. У некоторых есть кухни. Туалет – на улице – или дырка, или ямка. Купаются – в океане. Те, кто живут рядом. Как сказала наша гид Кристина, занзибарцы заслужили акуну матата, ведь Занзибар был центром работорговли.
На территории отеля, конечно, вы встречаете только стиль «акуна матата» и радость на лице, поэтому если не хотите встретить нищету, то не выходите за его порог.

Обыкновенная деревня и дома, около которых всегда кто-нибудь тусуется
Обыкновенная деревня и дома, около которых всегда кто-нибудь тусуется
Продавец на рынке и его бананы для жарки по цене 2000 шиллингов за штуку
Дети немного подрались - мы подарили им конфеты и карандаши
Такси по-занзибарски
Масаев много фальшивых, но реальных - высоких и красивых - тоже много - торгуют собою

 

Что посмотреть на Занзибаре? И Стоун Таун
Есть много всего. Может, победнее выбор по сравнению с Пхукетом, куда любят летать новосибирцы. У нас не было цели проехать экскурсиями весь остров. Но один раз мы брали индивидуального гида и посмотрели то, что хотели.
- Город Стоун Таун
-Мангровый лес
-Музей Фредди Меркьюри
- Магазины с танзанитами
Но есть поездки на острова – самые разные по воображению, природные заказники, можно даже полететь на сафари на континент – в саму Танзанию.

Музей рабства в Стоун Тауне - это семья - мужа делали надзирателем и он бил жену и детей, пока те не становились покорными
Камера с рабами на продажу - это для женщин и детей, в ней было до 150 человек
Обезьянки Колобус Кирка
Без музея Фредди Меркьюри - никуда
Мангровый лес растет в пресной воде, но которая образовалась за счет океана
Курс валюты: 1 доллар это 2200 шиллингов. Это курс аэропорта - он хорош, берите смело
Для не россиян тест на коронавирус обязателен. Цена 120 долларов с человека
Стоун Таун
Тростниковый сок
Это площадь свободы - тут собираются оппозиционеры и обсуждают политику
Типичный оппозиционер
Уважайте обычаи, пожалуйста
Набережная Стоун Тауне для тех, к кто устал и хочет спать
Канализация, свет и вода - все идет по трубам по воздуху
Подъезд и тоже типичный, а мы жалуемся на свои!
Рукомойники такого типа тут всюду
Танзаниты - это роскошь. Но если есть деньги - купите. Камень есть только в Танзании. И закончится через 6 лет

Ну вот и все. Осталось много видео и информации за кадром. Но очень верю, что новосибирцы и бердчане продолжат открывать для себя Африку. Хочу сделать две ссылки на агентство, где выбрала отель и сам отель. Вдруг вам захочется после 15 июня поехать на Занзибар за впечатлениями от экваториальной Африки.

Альбатрос -Круиз из Бердска

Сам отель Kendwa Rocks Hotel 

 

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
путешествиеИндийский океанЗанзибармангровый лестанзаниты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы чем запомнили Занзибар?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Германия дала добро «Северному потоку-2» и торговле с Россией
    6:29:32 4/20/2021
    Германия дала добро «Северному потоку-2» и торговле с Россией
    Когда высаживать свеклу в мае 2021: самые удачные даты по лунному календарю
    6:20:18 4/20/2021
    Когда высаживать свеклу в мае 2021: самые удачные даты по лунному календарю
    БердскЗанзибар из Новосибирска: каким вы его не увидите до 15 июня 2021 года
    6:18:09 4/20/2021
    Занзибар из Новосибирска: каким вы его не увидите до 15 июня 2021 года
    Продление масочного режима узаконил постановлением губернатор Травников в Новосибирской области
    6:07:52 4/20/2021
    Продление масочного режима узаконил постановлением губернатор Травников в Новосибирской области
    На "скорой" увезли папу с похорон утонувшего в речке Власиха 6-летнего Максима Федорова в Оби. Маму ведут под руки
    5:35:10 4/20/2021
    На "скорой" увезли папу с похорон утонувшего в речке Власиха 6-летнего Максима Федорова в Оби. Маму ведут под руки
    БердскЗа мусор на пляже "Старый Бердск" раздадут призы. Правила "чистой игры"
    5:30:21 4/20/2021
    За мусор на пляже "Старый Бердск" раздадут призы. Правила "чистой игры"
    БердскВласть Искитимского района отказалась проводить новые общественные слушания по полигону ТКО на границе с Бердском
    5:25:12 4/20/2021
    Власть Искитимского района отказалась проводить новые общественные слушания по полигону ТКО на границе с Бердском
    Ритуалы на деньги с использованием мощи Красной луны на 26 апреля Суперлуние-2021
    5:20:31 4/20/2021
    Ритуалы на деньги с использованием мощи Красной луны на 26 апреля Суперлуние-2021
    Самые главные страхи россиян - протесты и «нашествие волков»
    5:15:42 4/20/2021
    Самые главные страхи россиян - протесты и «нашествие волков»
    БердскЕгерь охотообщества Бердска Сергей Чумак пропал в селе под Искитимом. Его лодка утонула в студеных водах реки Мильтюш 15 апреля
    5:07:48 4/20/2021
    Егерь охотообщества Бердска Сергей Чумак пропал в селе под Искитимом. Его лодка утонула в студеных водах реки Мильтюш 15 апреля