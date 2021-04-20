26 мая 2021 года состоится опасное лунное затмение: Как к нему подготовиться и чего опасаться в этот день
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26 мая 2021 года состоится опасное лунное затмение: Как к нему подготовиться и чего опасаться в этот день

7:20:534/20/2021Фото: Pixabay
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Полнолуние и затмение 26 мая открывают коридор затмений, который продлится до 10 июня 2021 года. Потому что все затмения проходят по два: лунное с солнечным.

затмение, красная луна
Полное затмение в России можно будет наблюдать на Дальнем Востоке

26 мая 2021 года в 14.18 по московскому времени случится сразу четыре астрономических события в одном. Полнолуние, полное лунное затмение, Кровавая Луна и открытие Коридора затмений.

В этот лунный день Луна, Солнце и Земля встанут на одну линию. Земля точно окажется между Луной и Солнцем и своей тенью полностью закроет Луну. Полная Луна в таком виде и при таком расположении станет выглядеть багровой, в народе такое явление называют Красной Луной.

Полная фаза затмения продлится 19 минут, наблюдать это явление смогут жители Австралии, Северной Америки, Индонезии и Дальнего Востока в России.

Коридор затмений


Полнолуние и затмение 26 мая открывают коридор затмений, который продлится до 10 июня 2021 года. Потому что все затмения проходят по два: лунное с солнечным. Длительность такого коридора обычно составляет 2 недели.

10 июня будем ждать кольцеобразное солнечное затмение - Луна полностью не сможет перекрыть Солнце из-за свои меньших размеров. Мы будем наблюдать огненное кольцо вокруг Луны - просветы Солнца.

Негативная энергия


Поскольку само по себе Полнолуние наделено особой энергетикой, а тут еще и случится затмение, то некоторые астрологи видят в этом крайне негативный смысл.

Рекомендовано в этот день отказаться от важных переговоров, избегать массового скопления людей, держать свои эмоции под контролем, не затевать конфликтов.

Ограничьте физическую нагрузку, не отправляйтесь в дальние поездки за рулем.

Полнолуние пройдет в знаке Стрельца, а это значит, что особому влиянию подвергнутся сферы любви, родственных отношений, отношений в доме - все, что касается ваших эмоций, может оказаться под угрозой.

Неблагоприятными могут оказать покупки, инвестирование средств. Могут возникнуть проблемы с оформлением сделок по недвижимости.

 

 

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