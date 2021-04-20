26 мая 2021 года состоится опасное лунное затмение: Как к нему подготовиться и чего опасаться в этот день

26 мая 2021 года в 14.18 по московскому времени случится сразу четыре астрономических события в одном. Полнолуние, полное лунное затмение, Кровавая Луна и открытие Коридора затмений.
В этот лунный день Луна, Солнце и Земля встанут на одну линию. Земля точно окажется между Луной и Солнцем и своей тенью полностью закроет Луну. Полная Луна в таком виде и при таком расположении станет выглядеть багровой, в народе такое явление называют Красной Луной.
Полная фаза затмения продлится 19 минут, наблюдать это явление смогут жители Австралии, Северной Америки, Индонезии и Дальнего Востока в России.
Коридор затмений
Полнолуние и затмение 26 мая открывают коридор затмений, который продлится до 10 июня 2021 года. Потому что все затмения проходят по два: лунное с солнечным. Длительность такого коридора обычно составляет 2 недели.
10 июня будем ждать кольцеобразное солнечное затмение - Луна полностью не сможет перекрыть Солнце из-за свои меньших размеров. Мы будем наблюдать огненное кольцо вокруг Луны - просветы Солнца.
Негативная энергия
Поскольку само по себе Полнолуние наделено особой энергетикой, а тут еще и случится затмение, то некоторые астрологи видят в этом крайне негативный смысл.
Рекомендовано в этот день отказаться от важных переговоров, избегать массового скопления людей, держать свои эмоции под контролем, не затевать конфликтов.
Ограничьте физическую нагрузку, не отправляйтесь в дальние поездки за рулем.
Полнолуние пройдет в знаке Стрельца, а это значит, что особому влиянию подвергнутся сферы любви, родственных отношений, отношений в доме - все, что касается ваших эмоций, может оказаться под угрозой.
Неблагоприятными могут оказать покупки, инвестирование средств. Могут возникнуть проблемы с оформлением сделок по недвижимости.