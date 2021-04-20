Девушку звезды "Спасателей Малибу" Джереми Джексона - Лони Уиллисон обнаружили без зубов и среди бомжей

Бездомная бывшая жена звезды BAYWATCH Джереми Джексона Лони Уиллисон продемонстрировала свои отсутствующие зубы, когда незнакомец дал ей немного еды на улицах Лос-Анджелеса.
37-летняя бывшая фитнес-модель была найдена в октябре прошлого года после того, как пропала без вести два года и четыре года была бездомной.
Один прохожий также вручил ей немного денег.
Это произошло всего через несколько недель после того, как Лони был замечен ныряющим в мусорный бак в поисках еды и припасов в Санта-Монике.
«Я просто застрял», - сказал Лони ранее The Sun в эксклюзивном интервью .
Она продолжила: «Даже если бы я могла попросить о помощи, никто ничего не мог бы сделать ... Меня ударили током, прежде чем я стал бездомным на девять месяцев подряд, каждый гребаный день, и поэтому я не могу оставаться в одном». место.
«Я не могу жить в доме, я не могу жить в доме, я не могу жить нигде, потому что мне нужно постоянно перемещаться».
Она добавила: «Я не собираюсь портить чью-то жизнь из-за того, что люди трахались со мной, поэтому мне просто нужно подождать и посмотреть, что произойдет с течением времени».
Лони и актер Джереми поженились в 2012 году, но расстались в 2014 году после ряда ссор, которые завершились тем, что он якобы напал на нее в их доме в Западном Голливуде.
Утверждается, что у нее сломано два ребра, травмы шеи и царапины на лице.
Лони работала ассистентом в центре косметической хирургии в Лос-Анджелесе, и, по-видимому, через пару лет, в 2016 году, у нее случился психический срыв: она потеряла работу, квартиру и машину и была вынуждена жить на улице.
Она начала употреблять наркотики и с тех пор борется с пристрастием к метамфетамину и алкоголю, а также занимается проблемами психического здоровья.
Ранее она рассказывала The Sun о своем бывшем муже: «Я не разговаривала с Джереми. Я не хочу разговаривать с друзьями, у меня все хорошо. Я не хочу, чтобы мне кто-нибудь помогал ...
«Никто на самом деле не заботится обо мне, и я не хочу их видеть, они не хотят меня видеть ...»
Бывшая девушка Джереми, Синди Ковач, эксклюзивно рассказала The Sun, что звезда Спасателей Малибу отказалась помогать своей бывшей жене спустя годы после их разрыва.
Источник: thesun.co.uk