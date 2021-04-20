Бейонсе использует фотошоп: фанаты заметили "урезанную" лестницу у ее талии на новом фото

Некоторые подписчики Бейонсе в Instagram обвинили артистку, удостоенную множества наград, в фотошопе ее последнего поста.
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На фото 39- летняя Бейонсе выглядела потрясающе в зелено-сером мини-платье, оперных перчатках и огромных солнцезащитных очках, когда она пошла на свидание с 51-летним мужем Шоном «Джей Зи» Картером.
Певица позировала на лестничной клетке в шикарном наряде и посмотрела в камеру.
Но некоторые люди предположили, что лестница позади нее выглядит немного шаткой около ее талии, это может указывать на то, что команда Бейонсе отфотошопила изображение, чтобы она выглядела стройнее.
«Как сделать так, чтобы селфи на телефоне выглядело так, как будто оно было снято профессиональным оператором?» - спросил один пользователь Instagram.
Но ее поклонники бросились защищать Бейонсе, которая выиграла больше всего Грэмми среди сольных исполнительниц, говоря, что она так хорошо выглядела, потому что «ты должна быть Бейонсе».
id="attachment_678844" align="aligncenter" width="760"] Некоторые люди сказали, что лестница выглядела шаткой, это свидетельство того, что фотография была изменена в цифровом виде. Фото: instagram.com/beyonce
Другой добавил: «Все, что вам нужно, это хорошее освещение и снимать на основную камеру, предпочтительно с новой модели iPhone, например, 12 pro или galaxy s21 ultra, и вы получите те же результаты»
А третий сказал: «Гм! Это Бейонсе! Ага! Она заставляет камеру раскладушки срабатывать и делать снимки профессиональной камерой!»
Королева Бей ранее размещала в Instagram несколько фотографий, на которых элементы фона кажутся немного шаткими.
На снимке более старого купальника 39-летней певицы видна лестница за ее изгибом, что наводит на мысль, что она отредактировала свои ноги, чтобы стать стройнее.
Поклонник написал: «Перестань врать. Твои бедра соприкасаются. У тебя целлюлит. Ты нормальный».
Споры вокруг звезд, фотошопирующих свои фотографии в социальных сетях, разгорелись после того, как Хлоя Кардашьян «испугалась», поскольку вирусная неотредактированная фотография была опубликована «по ошибке» в начале этого месяца и теперь чувствует себя «смущенной», сообщил The Sun источник, близкий к семье.
Команда кризисного управления Кардашьян отчаянно пыталась полностью удалить снимок из Интернета - даже рассылала «юридические угрозы», чтобы снять снимок в бикини .
Хотя многие фанаты казались шокированными редким неотредактированным взглядом на сестру Кардашьян, многие хвалили, насколько «красивой» Хлоя выглядела «естественно», и настаивали на том, что ей «не нужен фотошоп», чтобы хорошо выглядеть .
id="attachment_678848" align="aligncenter" width="1200"] Обвинения в фотошопе появились после того, как в сети было опубликовано нефильтрованное фото Хлои Кардашьян
Несмотря на комплименты, источник пояснил, что Хлое «надоели» «разговоры вокруг ее лица и тела», поскольку ее постоянно обвиняют в том, что она выглядит «неузнаваемой» в Instagram.
thesun.co.uk