Германия дала добро «Северному потоку-2» и торговле с Россией
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Германия дала добро «Северному потоку-2» и торговле с Россией

6:29:324/20/2021Фото: Pixabay
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По словам германского канцлера, «Северный поток» ничем не лучше того, что газ идет через Украину из России, чем газ, который идет из России через Турцию.

Германия решила достроить "Северный поток-2"

Ангела Меркель заявила, что власти Германии приняли положительное решение о продолжении строительства трубопровода «Северный поток-2». Об этом она рассказала на Парламентской ассамблее Совета Европы во время выступления.

О противоречиях, мешающих скорейшему завершению строительства данного объекта политик сказала, что газ из России, который идет по украинской земле ничем не отличается от газа, который будет проходить по турецкой территории.

Также она заявила, что Берлин будет продолжать торговлю с Россией, в том числе в сфере энергетики. Меркель добавила, что несмотря на разногласия, нужно продолжать вести диалог с российскими партнерами.

Строительство трубопровода «Северный поток-2» должно было завершиться еще в 2019 году. Из-за санкций, введенных США, из проекта поспешили выйти многие европейские компании. Против строительства трубопровода настроены как США, так и Литва, Латвия, Польша и Украина, пишут РИА Новости.

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