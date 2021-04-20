Продление масочного режима узаконил постановлением губернатор Травников в Новосибирской области

Глава региона Андрей Травников 20 апреля подписал постановление №88 постановление правительства № 131-п, которыми продляется ряд действующих в регионе мер, связанных с противодействием коронавирусу.
Постановлением № 88 «О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Новосибирской области» вносятся изменения, касающиеся продления масочного режима в регионе – как и было объявлено ранее, он продлен до 31 мая.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", всем, находящимся на территории Новосибирской области, предписано пользоваться гигиеническими масками на станциях и остановках и при проезде во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, при посещении аптек и аптечных пунктов, помещений объектов розничной торговли и других организаций, связанных с обслуживанием населения, органов публичной власти, зданий вокзалов, аэропортов и иных общественных мест.
Документ также продляет до 31 мая ряд предписаний действующего постановления Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».
В частности, гражданам старше 65 лет и имеющим некоторые хронические заболевания рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, ограничить посещение мест массового скопления людей, участие в мероприятиях, проводимых в закрытых помещениях. Отмечается, что режим самоизоляции этих лиц должен быть обеспечен по месту проживания либо в иных помещениях.
В соответствии с постановлением № 131-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п», органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области рекомендуется при проведении во исполнение актов президента РФ мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, обеспечить выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий, необходимых для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.