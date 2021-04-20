Сильнейшая магнитная буря в конце апреля 2021 года: точная дата бури и как избежать мигрени метеопатам

22, 23 и 24 апреля - ровно столько продлится последняя прогнозируемая буря в апреле 2021 года.
Сила ее составит 3 балла, но из-за постоянных колебаний магнитного поля Земли на протяжении трех суток метеозависимые окажутся в очень неприятном положении - постоянно плохое самочувствие существенно сказывается на качестве жизни.
Здоровые люди не ощущают на себе воздействия магнитных бурь. Поэтому медики констатируют - магнитные бури обостряют уже имеющиеся заболевания в организме. Так, если вы о них знаете, то вам проще - у вас должен быть список препаратов, которыми вы лечитесь.
Самыми частыми считаются такие жалобы:
- Сильные головные боли, которые сложно снять обычными препаратами. Особенно страдают от бурь те, у кого мигрени;
- Повышение или понижение артериального давления;
- Тахикардия, брадикардия, боли в груди;
- Одышка;
- Раздражительность, бессонница. апатия;
- Общий упадок сил, нервозность;
- Снижение концентрации внимания.
Если вы наблюдаете у себя несколько симптомов сразу, то вам нужно пройти медицинское обследование, чтобы узнать ваши заболевания. Чаще всего требуются невропатолог или кардиолог.
Если вы заранее знаете прогноз магнитных бурь, то вы можете к ним подготовиться. Конечно, полностью избавиться от метеозависимости нельзя, но существенно облегчить свое состояние вполне реально.
Так, рекомендуется нормализовать ваш режим дня. Ложиться спать раньше и постараться больше отдыхать. Нормализовать ваше питание и график приема пищи. Заниматься по утрам гимнастикой, больше гулять на свежем воздухе.
Отказаться от чрезмерного употребления кофе и курения. Все это вызывает спазм сосудов, которые и так достаточно страдают в периоды бурь - замедляется кровоток в капиллярах, из-за чего развивается кислородное голодание.
Пейте травяные чаи и растительные успокаивающие настойки. Хорошо помогают валериана и пустырник.
Будьте здоровы.