Сильнейшая магнитная буря в конце апреля 2021 года: точная дата бури и как избежать мигрени метеопатам
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Сильнейшая магнитная буря в конце апреля 2021 года: точная дата бури и как избежать мигрени метеопатам

9:20:504/20/2021Фото: Flickr
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Если вы заранее знаете прогноз магнитных бурь, то вы можете к ним подготовиться. Конечно, полностью избавиться от метеозависимости нельзя, но существенно облегчить свое состояние вполне реально.

солнце
В конце апреля будет продолжительная буря

22, 23 и 24 апреля - ровно столько продлится последняя прогнозируемая буря в апреле 2021 года.

Сила ее составит 3 балла, но из-за постоянных колебаний магнитного поля Земли на протяжении трех суток метеозависимые окажутся в очень неприятном положении - постоянно плохое самочувствие существенно сказывается на качестве жизни.

Здоровые люди не ощущают на себе воздействия магнитных бурь. Поэтому медики констатируют - магнитные бури обостряют уже имеющиеся заболевания в организме. Так, если вы о них знаете, то вам проще - у вас должен быть список препаратов, которыми вы лечитесь.

Самыми частыми считаются такие жалобы:


  • Сильные головные боли, которые сложно снять обычными препаратами. Особенно страдают от бурь те, у кого мигрени;

  • Повышение или понижение артериального давления;

  • Тахикардия, брадикардия, боли в груди;

  • Одышка;

  • Раздражительность, бессонница. апатия;

  • Общий упадок сил, нервозность;

  • Снижение концентрации внимания.


Если вы наблюдаете у себя несколько симптомов сразу, то вам нужно пройти медицинское обследование, чтобы узнать ваши заболевания. Чаще всего требуются невропатолог или кардиолог.

Если вы заранее знаете прогноз магнитных бурь, то вы можете к ним подготовиться. Конечно, полностью избавиться от метеозависимости нельзя, но существенно облегчить свое состояние вполне реально.

Так, рекомендуется нормализовать ваш режим дня. Ложиться спать раньше и постараться больше отдыхать. Нормализовать ваше питание и график приема пищи. Заниматься по утрам гимнастикой, больше гулять на свежем воздухе.

Отказаться от чрезмерного употребления кофе и курения. Все это вызывает спазм сосудов, которые и так достаточно страдают в периоды бурь - замедляется кровоток в капиллярах, из-за чего развивается кислородное голодание.

Пейте травяные чаи и растительные успокаивающие настойки. Хорошо помогают валериана и пустырник.

Будьте здоровы.

 

 

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