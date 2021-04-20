Когда высаживать лук и чеснок в апреле 2021?

Лук и чеснок, наверное, входит в 10 самых популярных овощных культур, которые обязательно выращивают на участках огородники. Они неприхотливы в выращивании, а содержат в себе огромное количество витаминов и минералов.
Когда высаживать - тут нужно ориентироваться на погодные условия и данные лунного календаря. Высаживание этих культур производится уже в апреле, а в теплых регионах и раньше. А вот с лунным календарем не все просто.
Если вы садите лук-репку, то нужно его садить на убывающую Луну, а если на перо - то на растущую. Чеснок тоже садится на убывающую Луну, поскольку все, что дает урожай под землей, садится в эту фазу.
Лунный календарь посадки чеснока в апреле 2021 года
Хорошие дни
- 22 апреля (11 -й лунный день)
- 27 апреля (16 -й лунный день)
Нейтральные дни
- 20 апреля (9 -й лунный день)
- 21 апреля (10 -й лунный день)
- 23 апреля (12 -й лунный день)
- 24 апреля (13 -й лунный день)
- 25 апреля (14 -й лунный день)
- 26 апреля (15 -й лунный день)
- 28 апреля (17 -й лунный день)
Плохие дни
- 29 апреля (18 -й лунный день)
Самые плохие дни
- 30 апреля (19 -й лунный день)
Лунный календарь посадки лука в апреле 2021
Благоприятные дни
- 22 апреля (11 -й лунный день)
- 23 апреля (12 -й лунный день)
Нейтральные дни
- 20 апреля (9 -й лунный день)
- 24 апреля (13 -й лунный день)
- 25 апреля (14 -й лунный день)
- 28 апреля (17 -й лунный день)
- 30 апреля (19 -й лунный день)
Плохие дни
- 26 апреля (15 -й лунный день)
- 29 апреля (18 -й лунный день)
Самые плохие дни
- 21 апреля (10 -й лунный день)
- 27 апреля (16 -й лунный день)