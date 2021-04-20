Когда высаживать лук и чеснок в апреле 2021?
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Когда высаживать лук и чеснок в апреле 2021?

10:20:064/20/2021Фото: pxhere
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Если вы садите лук-репку, то нужно его садить на убывающую Луну, а если на перо - то на растущую.

чеснок, лук
Чеснок садить рекомендуют на убывающую Луну

Лук и чеснок, наверное, входит в 10 самых популярных овощных культур, которые обязательно выращивают на участках огородники. Они неприхотливы в выращивании, а содержат в себе огромное количество витаминов и минералов.

Когда высаживать - тут нужно ориентироваться на погодные условия и данные лунного календаря. Высаживание этих культур производится уже в апреле, а в теплых регионах и раньше. А вот с лунным календарем не все просто.

Если вы садите лук-репку, то нужно его садить на убывающую Луну, а если на перо - то на растущую. Чеснок тоже садится на убывающую Луну, поскольку все, что дает урожай под землей, садится в эту фазу.

Лунный календарь посадки чеснока в апреле 2021 года


Хорошие дни



  • 22 апреля (11 -й лунный день)

  • 27 апреля (16 -й лунный день)



Нейтральные дни



  • 20 апреля (9 -й лунный день)

  • 21 апреля (10 -й лунный день)

  • 23 апреля (12 -й лунный день)

  • 24 апреля (13 -й лунный день)

  • 25 апреля (14 -й лунный день)

  • 26 апреля (15 -й лунный день)

  • 28 апреля (17 -й лунный день)




Плохие дни



  • 29 апреля (18 -й лунный день)




Самые плохие дни



  • 30 апреля (19 -й лунный день)


Лунный календарь посадки лука в апреле 2021



Благоприятные дни



  • 22 апреля (11 -й лунный день)

  • 23 апреля (12 -й лунный день)





Нейтральные дни



  • 20 апреля (9 -й лунный день)

  • 24 апреля (13 -й лунный день)

  • 25 апреля (14 -й лунный день)

  • 28 апреля (17 -й лунный день)

  • 30 апреля (19 -й лунный день)




Плохие дни



  • 26 апреля (15 -й лунный день)

  • 29 апреля (18 -й лунный день)




Самые плохие дни



  • 21 апреля (10 -й лунный день)

  • 27 апреля (16 -й лунный день)



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