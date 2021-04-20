Таксисту перерезали горло вместо платы за проезд: Пассажиров ищет полиция

В Барнауле ночью на таксиста было совершено покушение. К счастью, водитель остался жив.
Таксист работал в ночное время и взял нескольких молодых людей, чтобы довезти их по указанному адресу. Пассажиры поначалу вели себя непринужденно — смеялись и шутили. После того, как водитель довез клиентов до места и попросил рассчитаться за оказанную услугу, ему попытались перерезать горло.
Когда злоумышленники поняли, что водитель живой, они просто сбежали. Пострадавший мужчина обратился в органы правопорядка. С машины сняты отпечатки пальцев возможных преступников. Также водитель просит всех таксистов быть внимательными. Его жизни ничего не угрожает.