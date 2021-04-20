Банкир Ким выиграл суд у YouTube и Google по видео о финансовой пирамиде в арбитраже Новосибирска

Завершилось рассмотрение иска Игоря Кима к YouTube и Google. Арбитражный суд Новосибирской области встал на его сторону. 19 апреля он признал «не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию» утверждения из видео «Игорь Ким. Финансовая пирамида. Ландромат и Экспобанк» на YouTube.
Как уточняет "Тайга.инфо", Ким требовал признать порочащими деловую репутацию утверждения, что «его подозревают в создании банковской пирамиды и выведении через свои западные банки незаконных наличных денег». К порочащим он отнес и сравнение «Экспобанка» с пылесосом, который «обирал вкладчиков и выводил деньги через связанные с Кимом компании».
Крупный российский предприниматель и банкир, выпускник экономического факультета НГУ, является владельцем «Экспобанка» и других финансовых организаций. До 2016 года он также был акционером банка «Восточный Экспресс». Кроме того, он занимается строительным бизнесом.