Гонорары участников шоу «Ледниковый период» назвал Авербух
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Гонорары участников шоу «Ледниковый период» назвал Авербух

9:16:134/20/2021Фото: Pixabay
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Традиционные постановки, которые являются продуктом деятельности Ильи Авербуха, приостановлены из-за снижения доходов от шоу.

Авербух рассказал о финансовых составляющих "Ледникового периода"

Популярное шоу «Ледниковый период» привлекает внимание зрителей тем, что для участия в нем звездам приходится приобретать нелегкие навыки катания на коньках.

О гонорарах участников ходили слухи, и продюсер шоу Авербух раскрыл суммы, которые платит организация тем, кто катается на льду. Также он рассказал, что доходы сильно снизились ввиду ограничений по коронавирусу.

Ранее говорили о размерах гонораров для звезд — 150 тысяч рублей, для фигуристов — около 600 тысяч рублей. Илья Авербух рассказал Василию Конову для его YouTube-канала, что участники получают от 100 до 200 тысяч, причем сумма делится на двоих, так как работа идет в паре. Он объяснил, что на соревнованиях все призовые также делятся пополам, поэтому одиночником быть выгоднее.

Для проведения ледового шоу тратятся очень большие деньги, которые в нынешних условиях невозможно окупить. Поэтому в настоящее время, при возможном заполнении зрительного зала не больше, чем на 25%, красочные постановки временно приостановлены.

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