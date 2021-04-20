Гонорары участников шоу «Ледниковый период» назвал Авербух

Популярное шоу «Ледниковый период» привлекает внимание зрителей тем, что для участия в нем звездам приходится приобретать нелегкие навыки катания на коньках.
О гонорарах участников ходили слухи, и продюсер шоу Авербух раскрыл суммы, которые платит организация тем, кто катается на льду. Также он рассказал, что доходы сильно снизились ввиду ограничений по коронавирусу.
Ранее говорили о размерах гонораров для звезд — 150 тысяч рублей, для фигуристов — около 600 тысяч рублей. Илья Авербух рассказал Василию Конову для его YouTube-канала, что участники получают от 100 до 200 тысяч, причем сумма делится на двоих, так как работа идет в паре. Он объяснил, что на соревнованиях все призовые также делятся пополам, поэтому одиночником быть выгоднее.
Для проведения ледового шоу тратятся очень большие деньги, которые в нынешних условиях невозможно окупить. Поэтому в настоящее время, при возможном заполнении зрительного зала не больше, чем на 25%, красочные постановки временно приостановлены.