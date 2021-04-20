Директор "Дорогинского кирпича" скрыл от налогов 10,8 миллионов рублей и пошел под суд
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Директор "Дорогинского кирпича" скрыл от налогов 10,8 миллионов рублей и пошел под суд

10:17:014/20/2021Фото: Freeimg
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Он распорядился перевести денежные средства предприятия на счета других контрагентов. Суд огласил приговор.

молоток
Суд вынес обвинительный приговор

Вынесен приговор бывшему руководителю ООО ГК «Дорогинский кирпич», который скрыл 10,8 млн рублей для того, чтобы не платить недоимку по налогам и сборам.

Во время работы главой предприятия с августа 2019 по февраль 2020 года подсудимый прекрасно знал о наличии требования по оплате недоимки и аресте счетов предприятия. Однако он решил перевести деньги на погашение задолженностей по счетам других контрагентов, минуя расчетный счет предприятия «Дорогинский кирпич».

Таким образом недоимка в 4 млн рублей не была снята со счета данного ООО, таким образом и произошло сокрытие средств.

Сотрудники Черепановского следственного отдела собрали доказательную базу по делу бывшего руководителя и передали обвинение в суд.

Обвиняемому назначили наказание в виде 6-месячного условного срока, сообщили 20 апреля в управлении СКР по Новосибирской области.

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