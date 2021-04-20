Директор "Дорогинского кирпича" скрыл от налогов 10,8 миллионов рублей и пошел под суд

Вынесен приговор бывшему руководителю ООО ГК «Дорогинский кирпич», который скрыл 10,8 млн рублей для того, чтобы не платить недоимку по налогам и сборам.
Во время работы главой предприятия с августа 2019 по февраль 2020 года подсудимый прекрасно знал о наличии требования по оплате недоимки и аресте счетов предприятия. Однако он решил перевести деньги на погашение задолженностей по счетам других контрагентов, минуя расчетный счет предприятия «Дорогинский кирпич».
Таким образом недоимка в 4 млн рублей не была снята со счета данного ООО, таким образом и произошло сокрытие средств.
Сотрудники Черепановского следственного отдела собрали доказательную базу по делу бывшего руководителя и передали обвинение в суд.
Обвиняемому назначили наказание в виде 6-месячного условного срока, сообщили 20 апреля в управлении СКР по Новосибирской области.