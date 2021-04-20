Умка умер из-за детской игрушки: Белому медведю в вольер кинули мяч

В зоопарке Екатеринбурга белый медведь Умка умер из-за брошенной в вольер игрушки. Об этом сообщили на официальном сайте уральского зоопарка. Хищник проглотил мячик и не смог его переварить.
"Маленькая игрушка не приспособлена для игр такого крупного хищника. Проглотив мячик, медведь не смог с ним справиться, инородный предмет остался в желудке. Последствия оказались фатальными", — рассказали сотрудники зоопарка.
Как сообщается на его сайте, белый медведь по кличке умка жил в екатеринбургском зоопарке с 1998 года. Его привезли с Чукотки, где он детенышем остался без матери и прибился к людям.