Умка умер из-за детской игрушки: Белому медведю в вольер кинули мяч
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Умка умер из-за детской игрушки: Белому медведю в вольер кинули мяч

11:01:534/20/2021Фото: vk.com
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Животное жило в уральском зоопарке с 1998 года. Его привезли детенышем с Чукотки. Но детская шалость стала для него трагической.

Белый медведь есть во многих российских зоопарках

В зоопарке Екатеринбурга белый медведь Умка умер из-за брошенной в вольер игрушки. Об этом сообщили на официальном сайте уральского зоопарка. Хищник проглотил мячик и не смог его переварить.

"Маленькая игрушка не приспособлена для игр такого крупного хищника. Проглотив мячик, медведь не смог с ним справиться, инородный предмет остался в желудке. Последствия оказались фатальными", — рассказали сотрудники зоопарка.

Как сообщается на его сайте, белый медведь по кличке умка жил в екатеринбургском зоопарке с 1998 года. Его привезли с Чукотки, где он детенышем остался без матери и прибился к людям.

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