С Днем главного бухгалтера открытки от дизайнера и чарующие поздравления на 21 апреля 2021

День главного бухгалтера ежегодно отмечается 21 апреля.
Главбух у нас душа и сердце
Шального коллектива,
Нам работа с Вами дарит
Просто массу позитива.
Кипы срочных документов
Успевает подписать,
Вывести баланс и шутку,
Между прочим, рассказать.
Сегодня Вас мы поздравляем,
Желаем часто улыбаться,
И в бодром настроении во всех
Случаях жизни оставаться!
Единство достигнуто мнений:
Играет важнейшую роль
Главбух — наш финансовый гений!
Счетов и отчетов король!
Его поздравляем сердечно.
Пусть ветер апрельский несет
Весны аромат безупречный,
Влекущий мечтанья в полет!
Доходов ему многозначных!
И чтоб в организме — баланс!
Пусть делает вечно Удача
Глубокий ему реверанс!
От волненья, восторга
Аж захватывает дух —
День бухгалтера сегодня.
Поздравляем Вас, главбух!
Вам желаем дебет, кредит
Всегда правильно считать,
Жить всё время в позитиве,
Никогда не унывать!
Пусть в семье и на работе
Будет супер всё у Вас.
Не болеть! Любви и счастья!
Вы — бухгалтер просто класс!
Источник: pozdravok