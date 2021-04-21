С Днем главного бухгалтера открытки от дизайнера и чарующие поздравления на 21 апреля 2021
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С Днем главного бухгалтера открытки от дизайнера и чарующие поздравления на 21 апреля 2021

6:17:434/21/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Самые красивые открытки на 21 апреля на День главного бухгалтера и поздравления в стихах.

С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года
С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года

День главного бухгалтера ежегодно отмечается 21 апреля.

С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года
С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года

Главбух у нас душа и сердце
Шального коллектива,
Нам работа с Вами дарит
Просто массу позитива.

Кипы срочных документов
Успевает подписать,
Вывести баланс и шутку,
Между прочим, рассказать.

Сегодня Вас мы поздравляем,
Желаем часто улыбаться,
И в бодром настроении во всех
Случаях жизни оставаться!

С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года
С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года

Единство достигнуто мнений:
Играет важнейшую роль
Главбух — наш финансовый гений!
Счетов и отчетов король!

Его поздравляем сердечно.
Пусть ветер апрельский несет
Весны аромат безупречный,
Влекущий мечтанья в полет!

Доходов ему многозначных!
И чтоб в организме — баланс!
Пусть делает вечно Удача
Глубокий ему реверанс!

С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года
С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года

От волненья, восторга
Аж захватывает дух —
День бухгалтера сегодня.
Поздравляем Вас, главбух!

Вам желаем дебет, кредит
Всегда правильно считать,
Жить всё время в позитиве,
Никогда не унывать!

Пусть в семье и на работе
Будет супер всё у Вас.
Не болеть! Любви и счастья!
Вы — бухгалтер просто класс!

С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года
С Днем главного бухгалтера - 21 апреля 2021 года

Источник: pozdravok

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