На Международный день секретаря 21 апреля дизайнерские открытки и красивые поздравления
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На Международный день секретаря 21 апреля дизайнерские открытки и красивые поздравления

8:07:304/21/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Прекрасные дизайнерские открытки с Международным днем секретаря и поздравления в стихах на 21 апреля..

С Международным днем секретаря - 21 апреля 2021 года
С Международным днем секретаря - 21 апреля 2021 года

21 апреля отмечается Международный день секретаря. Предлагаем вам поздравить тех, кто причастен к делопроизводству уникальными открытками и поздравлениями к ним!

 

С Международным днем секретаря - 21 апреля 2021 года
С Международным днем секретаря - 21 апреля 2021 года

Пусть этот День секретаря
Пройдет успешно и отлично!
Пускай порадуют тебя
Сегодня премией приличной!

Желаю, чтобы приносила
Тебе работа наслаждение,
Чтобы в душе твоей царило
Большого счастья ощущение!

С Международным днем секретаря - 21 апреля 2021 года
С Международным днем секретаря - 21 апреля 2021 года

Не пропустим никогда
Славный День Секретаря!
Кто такая? Отвечаем:
Встретит и напоит чаем.

Обогреет и утешит
И подарит всем надежду.
По секрету нам бесплатно
Скажет будет ли зарплата.

Может быть спокоен шеф:
Без труда раскусит блеф,
Не пропустит никого
Без указка от него.

Оставайся нам такой,
Самой лучшей и родной!
Так объявим же скорей:
Лучше нет секретарей!

С Международным днем секретаря - 21 апреля 2021 года
С Международным днем секретаря - 21 апреля 2021 года

Сегодня день секретаря,
А значит, это праздник твой!
Работаешь ты тут не зря:
Ведь ты работник с головой!

Желаю счастья тебе много,
Пусть ждет тебя кругом успех,
Пускай карьерная дорога
Твоя идет все время вверх!

С Международным днем секретаря - 21 апреля 2021 года
С Международным днем секретаря - 21 апреля 2021 года

Источник: pozdravok

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