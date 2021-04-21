На Международный день секретаря 21 апреля дизайнерские открытки и красивые поздравления

21 апреля отмечается Международный день секретаря. Предлагаем вам поздравить тех, кто причастен к делопроизводству уникальными открытками и поздравлениями к ним!
Пусть этот День секретаря
Пройдет успешно и отлично!
Пускай порадуют тебя
Сегодня премией приличной!
Желаю, чтобы приносила
Тебе работа наслаждение,
Чтобы в душе твоей царило
Большого счастья ощущение!
Не пропустим никогда
Славный День Секретаря!
Кто такая? Отвечаем:
Встретит и напоит чаем.
Обогреет и утешит
И подарит всем надежду.
По секрету нам бесплатно
Скажет будет ли зарплата.
Может быть спокоен шеф:
Без труда раскусит блеф,
Не пропустит никого
Без указка от него.
Оставайся нам такой,
Самой лучшей и родной!
Так объявим же скорей:
Лучше нет секретарей!
Сегодня день секретаря,
А значит, это праздник твой!
Работаешь ты тут не зря:
Ведь ты работник с головой!
Желаю счастья тебе много,
Пусть ждет тебя кругом успех,
Пускай карьерная дорога
Твоя идет все время вверх!
Источник: pozdravok