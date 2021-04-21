21 апреля - День местного самоуправления-2021: Открытки и поздравления для СМС
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21 апреля - День местного самоуправления-2021: Открытки и поздравления для СМС

12:20:414/21/2021Фото: bipbap
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Предлагаем вам открытки и поздравления в стихах к празднику День местного самоуправления на 21 апреля 2021 года.

С Днем местного самоуправления - 21 апреля 2021 года
С Днем местного самоуправления - 21 апреля 2021 года

День местного самоуправления россияне отмечают 21 апреля.

В 1993 году ему было отведено не последнее место в новой Конституции. В современном государстве самоуправлению уделяется не меньше внимания. Правительство страны расширяет финансовую самостоятельность муниципальных образований и мотивирует местные власти к принятию самостоятельных решений.

***

С праздником, хозяева
Местного значения.
С днем весенним, праздничным,
Самоуправления.

Вам желаю ловкости,
Сил с хозяйством справиться,
Чуткости и тонкости,
Лишь добром прославиться.

***

С Днем местного самоуправления
Сегодня поздравляю,
Вам мудрости и силы
В работе пожелаю.

Работайте на славу,
И радуйте народ,
Пускай лишь благодарность
Работа вам несет.

С Днем местного самоуправления - 21 апреля 2021 года
С Днем местного самоуправления - 21 апреля 2021 года

С днем местного самоуправления,
Примите наши поздравления.
Желаем, чтоб только все и всегда,
Упорно шли в гору ваши дела.
Решались проблемы, задачи...
Удачи и сил вам в придачу.

***

В день самоуправления
Желаю вам любви,
Огромного терпения,
Душевной красоты.

Почета, уважения
И правильных идей.
Чтоб никогда не знали вы
Унылых, серых дней!

***

Желаю местному самоуправлению
Успехов в начинаниях и делах,
И находить лишь верные решения,
Ведь, как известно, все в наших руках!

Пускай все цели будут достижимы,
Желаю, чтобы все вам удалось!
Всего добьетесь нервами стальными,
Лишь бы народу хорошо всегда жилось!

С Днем местного самоуправления - 21 апреля 2021 года
С Днем местного самоуправления - 21 апреля 2021 года

В день самоуправления
Желаем, чтоб всегда
С хорошим настроением
Вершились все дела!

Район благоустроенный
Пусть радует нам глаз,
А жизнь будет достойнее,
Надежда вся на вас!

На каждой если улице
Порядок, чистота,
То чище станет, радостней
И вся наша страна!

***

Всех выслушать и всем помочь — о, как это непросто!
Но вам под силу это! И не первый год.
Решаете вы тысячи вопросов
И помогаете любому, кто придёт.

Спасибо вам за труд, за силы и за время —
Всё это посвятили вы работе!
Вы на себя взвалили это бремя
И стойко, не сдаваясь вы его несёте.

Источник: pozdravok.ru

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