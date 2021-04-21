С Международным днем Земли 2021 открытки и поздравления на 22 апреля
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
21.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С Международным днем Земли 2021 открытки и поздравления на 22 апреля

11:20:064/21/2021Фото: bipbap
0

В этот день все население планеты должно вспомнить, что Земля это наш общий дом, который надо содержать в порядке.

С Днем земли - 22 апреля 2021 года
С Днем земли - 22 апреля 2021 года

22 апреля 1970 года американский сенатор Г. Нельсон создал группу студентов, которые призывали население к защите окружающей среды и сохранению благоприятного климата на земле.

Сегодня праздник имеет уже международное значение и является днем напоминания об экологических катастрофах, о том, что каждый человек может внести свой вклад в сохранение экологии на планете и быть ответственным за состояние окружающей среды вокруг себя.

В 2009 году Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о праздновании 22 апреля Всемирного Дня земли. В этот день все население планеты должно вспомнить, что Земля это наш общий дом, который надо содержать в порядке.

Также, День Земли отмечается в некоторых странах в день весеннего равноденствия (20-21 марта).

С Днем земли - 22 апреля 2021 года
С Днем земли - 22 апреля 2021 года

С Днем Земли! Она — наш дом. Пусть уютно будет в нем. Сбережем моря, леса, Солнце, птичьи голоса, Чистоту озер и рек, Ведь в ответе человек За свой дом, за красоту И планеты чистоту!

С Днем земли - 22 апреля 2021 года
С Днем земли - 22 апреля 2021 года

Земля, планета голубая — Это наш общий с вами дом. Должны его оберегать мы, Поддерживать порядок в нём.

Пусть День Земли напоминает: Природу надо сохранять. Ведь без нее нет нашей жизни, Нельзя планету загрязнять!

***

Земля — это дом наш родной, Так давайте беречь его будем! Меньше мусора, грязь всю долой, Ведь мы с вами разумные люди!

Нужно нам всем леса сохранять Те, что нам свежий воздух приносят, И цветы никогда не срывать Те, что в Красную книгу заносят!

Пусть все звери спокойно живут,
Ведь охота — не развлечение!
Пусть все люди добро в мир несут,
Тогда Землю ждет точно спасение!


С Днем земли - 22 апреля 2021 года
С Днем земли - 22 апреля 2021 года


С Днем Земли я поздравления
Шлю планете голубой,
Чистым, мирным и прекрасным
Будет пусть наш дом родной.


Пусть сияют в травах росы,
Реки воды пусть несут,
Пусть в гармонии с природой
Люди на Земле живут.

Солнце Землю согревает
Благодатным пусть теплом,
Я желаю, чтоб все вместе
Берегли свой общий дом.

С Днем земли - 22 апреля 2021 года
С Днем земли - 22 апреля 2021 года

Земля, великая планета, Мы — гости на её просторах, Беречь огромный дом наш этот Нужно не просто в разговорах.

Не засорять моря и реки, И фильтры ставить на заводах. Пусть крепнет в каждом человеке Ответственность за всю природу!
 ***

В День Земли пожелания просты — Больше мира, тепла, доброты. Берегите планету, это наш дом, Будет пусть всем радостно в нем.

С Днем земли - 22 апреля 2021 года
С Днем земли - 22 апреля 2021 года

Землю мы побережем. Славу ей мы воздаем. В День Земли ее поздравим, Защитим, цвести заставим. Воспоем мы красоту, Щедрость, благодать, мечту. Что дает нам всем она — Наша матушка — Земля! Реки, горы и поля Роскошью своей манят. С нами верно они дружат, Детям, правнукам послужат. Сохраним ее, родную, Величавую, живую!

Источник: pozdravok

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
стихисмспоздравленияпраздникиоткрыткиДень Земли
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы заботитесь о нашей планете?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    На новые выплаты семьям с детьми и другие инициативы Путина потратят 400 млрд рублей
    11:13:44 4/21/2021
    На новые выплаты семьям с детьми и другие инициативы Путина потратят 400 млрд рублей
    Здоровье Навального проверила в тюремной больнице омбудсмен: К нему допустили гражданских врачей
    10:38:11 4/21/2021
    Здоровье Навального проверила в тюремной больнице омбудсмен: К нему допустили гражданских врачей
    Вальпургиева ночь-2021: ритуалы на мистическую ночь – не упусти силу черных сил
    10:20:12 4/21/2021
    Вальпургиева ночь-2021: ритуалы на мистическую ночь – не упусти силу черных сил
    СК просит помочь в опознании убитого, чье тело нашли на обочине дороги в Новосибирской области
    10:13:32 4/21/2021
    СК просит помочь в опознании убитого, чье тело нашли на обочине дороги в Новосибирской области
    Пожизненный срок получил убийца начальника уголовного розыска. Заказчика так и не нашли
    9:49:59 4/21/2021
    Пожизненный срок получил убийца начальника уголовного розыска. Заказчика так и не нашли
    Путин хранит деньги в банке, а "Волгу" - в гараже
    9:21:03 4/21/2021
    Путин хранит деньги в банке, а "Волгу" - в гараже
    Когда «страшная болезнь» покинет Россию, предсказания провидцев и Ванги тоже
    9:20:11 4/21/2021
    Когда «страшная болезнь» покинет Россию, предсказания провидцев и Ванги тоже
    Рогозин: Оборудование на российской части МКС изношено на 80%. Дешевле построить новую
    9:01:16 4/21/2021
    Рогозин: Оборудование на российской части МКС изношено на 80%. Дешевле построить новую
    БердскПришедшие на несанкционированную властью акцию в поддержку Навального расходятся в Новосибирске
    8:50:41 4/21/2021
    Пришедшие на несанкционированную властью акцию в поддержку Навального расходятся в Новосибирске
    Как получить новую выплату 10 000 рублей на каждого школьника от Путина. Разъяснение Минтруда
    8:33:26 4/21/2021
    Как получить новую выплату 10 000 рублей на каждого школьника от Путина. Разъяснение Минтруда