С Международным днем Земли 2021 открытки и поздравления на 22 апреля

22 апреля 1970 года американский сенатор Г. Нельсон создал группу студентов, которые призывали население к защите окружающей среды и сохранению благоприятного климата на земле.
Сегодня праздник имеет уже международное значение и является днем напоминания об экологических катастрофах, о том, что каждый человек может внести свой вклад в сохранение экологии на планете и быть ответственным за состояние окружающей среды вокруг себя.
В 2009 году Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о праздновании 22 апреля Всемирного Дня земли. В этот день все население планеты должно вспомнить, что Земля это наш общий дом, который надо содержать в порядке.
Также, День Земли отмечается в некоторых странах в день весеннего равноденствия (20-21 марта).
Пусть все звери спокойно живут,
Ведь охота — не развлечение!
Пусть все люди добро в мир несут,
Тогда Землю ждет точно спасение!
С Днем Земли я поздравления
Шлю планете голубой,
Чистым, мирным и прекрасным
Будет пусть наш дом родной.
Пусть сияют в травах росы,
Реки воды пусть несут,
Пусть в гармонии с природой
Люди на Земле живут.
Солнце Землю согревает
Благодатным пусть теплом,
Я желаю, чтоб все вместе
Берегли свой общий дом.