Вербное воскресенье 2021: дата праздника, что можно делать и нельзя

Вербное воскресенье - это христианский праздник, посвященный торжественному въезду Иисуса Христа в Иерусалим, который описан во всех четырех Евангелиях. О дате проведения в 2021 году, традициях и запретах - в нашем материале.
Вербное воскресенье отмечается перед Cтрастной неделей и Пасхой и считается одной из 12 самых важных дат в христианстве. В православии эта дата называется Вход Господень в Иерусалим, в который Иисус вошел накануне мученических страданий и смерти. В этом году Вербное воскресенье выпало на 25 апреля, ему предшествует Лазарева суббота. Каждый год дата праздника меняется в зависимости от Пасхи.
Упоминания о Вербном воскресенье встречаются в IV веке у святителей Амвросия Медиоланского и Епифания Кипрского. Предположительно, отмечать праздник впервые начали в Иерусалиме. У Вербного воскресенья есть и другое название - Пальмовое воскресенье, потому что именно пальмовыми ветвями иудеи приветствовали Иисуса в Иерусалиме. Так как на Руси пальм нет, их заменили вербой, которая символизирует пробуждение природы и возрождение жизни.
В этот день принято посещать храмы, в которых ведутся праздничные богослужения. Подготовка к Вербному воскресенью начинается за несколько дней, во время которых принято собирать вербу и накануне воскресенья, в Лазареву субботу, освещать ее в храме. В воскресенье также проводится Литургия и снова проходит освящение вербы. Ее потом приносят домой, кладут возле икон и хранят в течение года. Считается, что это дает благополучие и здоровье. Раньше на Руси было принято слегка ударять друг друга вербой, а родители после службы в церкви будили так детей, приговаривая: “верба хлест, бей до слез. Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как верба”.
В этот день лучше отказаться от работы по дому, затевать уборку, шить, вязать, вышивать, заниматься тяжелым физическим трудом. Также нельзя ругаться, ссориться, драться, обижать родных, желать кому-то зла. Нежелательно нецензурно выражаться и думать о плохом. Зато в Вербное воскресенье можно добавить в меню Поста рыбу и выпить немного красного вина.
Лучше всего в этот день уделить внимание родным и близким людям, провести его подальше от суеты, помолиться и подготовиться к тяжелой Страстной неделе. Народные приметы в этот день говорят, что, если в Вербное воскресенье тепло и сухо – летом будет большой урожай фруктов. Если дует сильный ветер, то лето будет холодное, а ударивший мороз сулит много пшеницы.