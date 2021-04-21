Календарь дачника на 21 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
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Календарь дачника на 21 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:414/21/2021Фото: Придерживаетесь лунного календаря?
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Сок растений движется от корней к стеблям, листьям и плодам. Растения набирают силу и приближаются к пику своего роста.

Календарь огородника и садовода на 21 апреля 2021 года

21 апреля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 11 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака ЛевПроцент освещенности Луны составляет 61%. Восход Луны в 11:25, а закат в 03:53.

Хронология лунных дней

  • 10 лунный день c 10:07 20.04.2021 по 11:25 21.04.2021
  • 11 лунный день c 11:25 21.04.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Лев (−)

Луна в знаке Лев. Неплодородный знак. Самое благоприятное время для отдыха и творчества для людей и отдыха для растений.


Благоприятно во льве:


  • уборка на длительное хранение всех культур, включая выкопку картофеля;

  • выкопка луковиц и клубней;

  • сбор семян, плодов и корнеплодов на семена, сбор семян лекарственных растений, сбор лекарственных трав;

  • при посеве и уборке подсолнечника под этим знаком хорошо сохраняются и не плесневеют маслосемена и получается отличное качество масла;

  • срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;

  • срезка ненужных побегов и формирование кроны;

  • заготовка продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.




Возможно:


  • посадка деревьев и декоративных кустарников с которых не предполагается снимать богатый урожай;

  • пересадка растений, имеющих крепкие корни;

  • вспашка, рыхление, окучивание, прополка, опрыскивание, окуривание от вредителей и болезней;

  • прививка, заготовка сена, вырубка леса;

  • посев-посадка скороспелых, засухоустойчивых растений, посадки неплодоносящих деревьев и кустарников;

  • выпечка.




Возможны во льве посев, посадка и укоренение следующих культур:


  • овощных: скорционер;

  • пряно-зеленых: валериана, горчица, фенхель;

  • плодово-ягодных: виноград, крыжовник, орех грецкий, слива, черешня;

  • полевых: люцерна, подсолнечник, рис, сорго, хлопок;

  • цветов: василек, душистый горошек, календула, незабудка, мак, маттиола, маргаритка, фиалка;

  • комнатных растений: амарант хвостатый, афеландра оттопыренная, гардения жасминовидная, калл, кальцеолярия гибридная, камелия, мимоза стыдливая.




Не благоприятно во льве:


  • полив, подкормки;

  • вынимать из бочки капусту, т.к. капуста высыхает.






11 лунный день (+)



21 апреля 2021 года в 12:00 — 11 лунный день. Сок растений движется от корней к стеблям, листьям и плодам. Растения набирают силу и приближаются к пику своего роста. Растения все также продолжают активно накапливать в листьях и плодах питательные элементы.


Рекомендуется в 11 лунный день:


  • уборка урожая культур, плоды которых созревают над землей: зелень, бахчевые и плодовые культуры, листовые овощи, ягодные кустарники, фрукты;

  • посадка, пересадка, укоренение, черенкование, прореживание;

  • обрезка, пасынкование, прищипка, подкормка растений;

  • посадка растений, у которых пригодной в пищу является надземная часть: тыква, огурцы, кабачки, томаты, дыня, баклажаны, кукуруза, подсолнечник, лекарственные растения, цветочные культуры;

  • обработка почвы, рыхление;

  • обильный полив.




Не рекомендуется в 11 лунный день:


  • уборка листвы и ботвы;

  • обрезка плодовых деревьев.






Растущая Луна (+)



Луна находится в фазе Растущая Луна. Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.


На растущей Луне благоприятно:


  • посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;

  • посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;

  • обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;

  • прививка.




На растущей Луне не благоприятно:


  • Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.






Влияние дня недели (+)


День недели - среда. Этому дню покровительствует Меркурий, вестник богов. В среду можно переделать много дел в огороде, отложенных вами на потом. Среда вообще хороша для любого вида работы. Особенно же легко дается подсчет урожая.Среда благоприятна для растений, они хорошо переносят любые виды работ. Хороша она и для создания заделов на будущее, в течение этого дня вы можете многое сделать в огороде и саду, с тем чтобы максимально высвободить вторую половину недели.

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