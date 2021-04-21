Три знака зодиака станут на этой неделе везунчиками: кого полюбил апрель?
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Три знака зодиака станут на этой неделе везунчиками: кого полюбил апрель?

4:00:584/21/2021Фото: pixabay.com
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Апрель был довольно напряженным месяцем. Кому повезет?

Присутствие Меркурия позволяет вам сформулировать свои идеи так, чтобы вы могли приблизиться к своему партнеру

Сезон Тельца уже наступил, а что ожидает Солнце в знаке Быка на этой неделе?

Для начала, Меркурий входит в Телец. Венера также находится в Тельце с 14 апреля.

Какой это чудесный мир, где у нас есть так много «знаков», которые вызывают у нас интерес и обнадеживают,  пишет yourtango.com.

Мы можем поблагодарить астрологию за это исследование - и почему мы вообще беспокоимся об астрологии и гороскопах, чтобы понять нашу настоящую и будущую жизнь?

Но будет 3 знака зодиака, отношения которых улучшаются в течение сезона Тельца: Телец, Весы и Скорпион.
Поскольку астрология - космическая наука, и, хотя она зависит от интерпретации, если нам дан определенный набор космических переменных, мы все сможем интерпретировать и предполагать один и тот же конечный продукт фактов.

Меркурий находится в знаке экзальтации. Планета Венера является домом в знаке , где она правит.

Солнце приносит удачу нашему личному имуществу .

На этой неделе Тельца, Весы, Скорпиона и всех знаков зодиака ждут так много всего хорошего .
Другими словами, добро пожаловать на эту блестящую и очаровательную неделю - неделю, которая обещает улучшения для влюбленных ... особенно тех, кто родился под знаками Тельца, Весов и Скорпиона.

Апрель был довольно напряженным месяцем.

У нас есть Марс, входящий в Рак , и Венера в Скорпионе - почти такое ощущение, что нас ударили палкой страсти - а Солнце и Меркурий входят в Телец - мы говорим о конфронтации, общении - как если бы мы говорили, что вы имеете в виду на этот раз, не задумываясь.

Страсть, о которой мы говорим, варьируется от сексуальной до любовной - и для Тельца, Весов и Скорпиона, давайте просто скажем, что на этой неделе вы вполне можете испытать весь спектр эмоций.

Блестящая роль? У тебя все получится. А теперь давайте перейдем к деталям ...

Вот 3 знака зодиака, отношения которых улучшатся, начиная с недели сезона Тельца:

Телец (20 апреля - 20 мая)
Вы начинаете неделю с надеждой. Вы некоторое время изучали состояние своих отношений и пришли к определенным выводам.

Присутствие Меркурия позволяет вам сформулировать свои идеи так, чтобы вы могли приблизиться к своему партнеру.

Марс дает вам смелость высказывать свое мнение, а влияние Рака позволяет такому подходу быть мягким и добрым .

Представьте себе это - бык в посудной лавке такой мягкий и легкомысленный, и все же - вот он, Телец.

Вы были одарены астрологическим сокровищем; момент легкости и мягкости, чтобы сделать его еще более полезным.

Были времена в прошлом, когда ваши мысли пугали вас; они удерживают вас от самовыражения из-за страха быть отвергнутым ... но на этой неделе все по-другому.

Вам дали еще один шанс исправить то, что могло пойти наперекосяк в ваших отношениях, и вот что самое интересное - ваш партнер абсолютно ждет, когда вы сообщите свои новости, поскольку он «чувствует», что что-то не так.

Что еще лучше, так это то, что благодаря космическому расположению звезд и планет вы и ваш партнер окажетесь на пути к новому уровню романтики и взаимопонимания к четвергу, 22 апреля.

Доверяйте своим инстинктам, Телец - хотя вы всегда поступали именно так, ваши случайные приступы страха мешают вам испытать нечто большее.

На этой неделе ваши отношения действительно будут в центре внимания, и самое лучшее то, что вы оба звезды. Сияющие, счастливые, общительные звезды, в главной роли - романтика вашей жизни.

Весы (23 сентября - 22 октября)
На самом деле никогда в вашей жизни не было времени, когда вы не жаждали бы какой-то «нормальности», и под нормальным - в вашем случае - мы подразумеваем баланс, понимание и мир.

У вас есть склонность игнорировать то, что может считаться «проблемой» в ваших романтических отношениях, и это может быть связано с тем, что мы все время от времени чувствуем, а именно страхом перед неизвестным.

Пока что апрель заставляет вас чувствовать себя храбрым - наполненным желанием распахнуть двери, готовыми испытать что-то новое.

А когда дело доходит до ваших личных любовных отношений, это чувство приключения, сопровождаемое желанием участвовать в новых вещах, приведет вас в совершенно новую фазу любви.
Когда вы переживаете, что Марс входит в ваш десятый дом амбиций и учебы , вы почувствуете огромную потребность использовать эту точно настроенную энергию для исправления ваших отношений.

И если вы не заметили, что вашим отношениям может потребоваться дополнительный укол, то это потому, что вы слишком боялись присмотреться.

Увы, на этой неделе у вас было время для очень открытого общения - и не все это происходит в форме слов.

Вы и ваш партнер будете работать вместе, вместе играть и творить - это то, чего вы оба давно хотели, и если вы откроетесь для смелой космической энергии, вы и ваш любимый человек, ваш человек, можете просто найти это мир только-только начался для вас двоих, и это - на данный момент - все, что у вас есть перед вами, - это чистый потенциал.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Будучи таким же чувствительным и интуитивным, как и вы, Скорпион, вас круглый год поражают эти мега-взрывы астрологических обещаний.

Вы один из немногих, кто действительно прислушивается к тому, что происходит внутри них, и именно на этой неделе вы почувствуете, что почти получаете особое послание из космоса, которое прямо говорит вам: «Будьте там для ваш любимый человек »- а точнее, ваш романтический партнер.

В то время как энергия Марса всегда вдохновляет вас, вы почувствуете себя возбужденным к пятнице, когда большая часть этого достигнет кульминации в продуктивности практически во всем, к чему вы задумываетесь.

Вы только что испытали квадрат Марса с Нептуном , что, скорее всего, погрузило вас в дикое состояние страсти и страсти - только для того, чтобы за ним последовало Солнце в квадрате с Плутоном, которое могло поставить вас на совершенно другой путь.

Теперь мы смотрим на сезон Тельца, который начинается в понедельник, 19 числа, и бум - к 22-му, ваш седьмой дом романтики снова будет подпрыгивать в поисках действий. Какой месяц - ты успеешь, Скорпион?

Вот где все окупается - вы собираетесь наладить серьезные отношения со своим партнером , и это не только отличная, полезная вещь - это то, чего вы никогда не делали раньше, даже если вы знали своего человека за долгое-долгое время.

Однако проявите свои поэтические способности перед полнолунием 26-го числа , так как это может немного встряхнуть ситуацию. В общем, это фантастическое время для вас и вашего романтического партнера. Подумайте: главное свидание в пятницу.

 

 

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