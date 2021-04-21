Полина Гагарина показала уникальное видео с дочкой Мией
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Полина Гагарина показала уникальное видео с дочкой Мией

9:20:344/21/2021Фото: Инстаграм Полины Гагариной
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Поклонники обратили внимание, что девочка заметно подросла.

Гагарина скрывает лицо дочери от публики и почти не делится ее снимками


Певица Полина Гагарина разместила в Instagram видео, на котором катается с 3-летней дочкой на велосипедах в коттеджном городке. На видео играет песня Антохи МС «Это лето».

- Наша с Миюней песня, означающая открытие сезона долгих гуляний на улице, - подписала ролик артистка.

Подписчики певицы отметили, что её дочь заметно подросла. «Как выросла принцесса. В прошлом году был беговел, а сейчас уже целый велосипед», «Счастье», «Как мило», «Время летит, а дети так быстро растут. Вроде только была на маленьком велосипеде, а уже такой большой. Дети так быстро взрослеют», «Прелесть», «Красоточки», «Какая милота», — написали поклонники в комментариях.

Напомним, звезда не показывает лицо дочери и практически не выкладывает фотографии с ней в сети. А вот фото со старшим сыном Андреем появляются в Инстаграме Полины нередко.



 










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Публикация от Polina Gagarina 🇷🇺 (@gagara1987)




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