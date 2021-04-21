21 апреля – на Родиона-выверни оглобли что запрещено делать и почему нужно прочесть заговор от тоски

Сегодня, 21 апреля, в народной традиции отмечать праздник - Родион Ледолом. Еще он имеет яркие названия, как Родион – ревучие воды или еще интереснее - Родион-выверни оглобли. В церкви в этот день почитают память апостола от 70-ти Родиона (Иродиона) Патрасского.
Почему Ледолом? На реках идет активное таяние льда. Апостол был одним из 70 посланников Иисуса Христа, которых он отправил по миру – нести веру. Апостол Иродион был избран епископом города Патры на Балканах. И всю жизнь вовлекал в ряды христиан новых членов. Как-то язычники сильно избили епископа и даже ранили ножом. Но он восстал по воле Божией. Кстати, он приходился апостолу Павлу родственником, вместе они обошли много разных земель, неся веру Христа. Но царь Нерон в 67 году приказал убить апостолов. Оба приняли смерть мучеников, одного распяли, второго казнили на плахе.
Какие традиции, поверья и обряды есть на 21 апреля?
В теплых областях Руси уже крестьяне выходили на пашню и сеяли овес.
Брошенные женщины и вдовицы у реки изгоняли тоску: на заре левой рукой брали водицу и брызгали в лицо – и обязательно читали специальный заговор.
Приметы на Родиона Ледолома
Если сумерки рано окутывали землю, а луна была красной, то будет на утро очень тепло и может прогреметь первая гроза с громом.
Если день буде ясным и солнечным, то лето будет жарким.
Будут тучи и похолодание, то лишатся крестьяне урожая.
Туман утром обещает дождливое лето.
Если на реке лед встает горой – то и хлеба будет много.
Если земля подсохла и ком ее в руках хорошо рассыпается, то пора уже пахать поля.
Ну а если листья уже есть на деревьях, то овес самое время сеять.
Что запрещено делать 21 апреля?
-Лениться, особенно если погода располагает к земляным работам.
- Запрещено взывать к нечистой силе.
- Обижать жену.