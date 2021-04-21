Страстная неделя-2021: народные приметы по испеченным куличам с 26 апреля по 1 мая перед Пасхой-2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
20.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Страстная неделя-2021: народные приметы по испеченным куличам с 26 апреля по 1 мая перед Пасхой-2021

2:00:484/21/2021Фото: pixabay
0

29 апреля на Чистый четверг положите серебряную вещь в воду и умойтесь – притяните необычайную красоту и долгожданное богатство.

Если кулич вышел славный и румяный, то и здоровье на год вам обеспечено, если сгорел, то – придет ужасная болезнь

Народные наблюдения на Страстную неделю складывались веками и сегодня нам тоже полезно про них знать. Идет перед Пасхой самая строгая неделя Великого поста. Верующие мало едят и много молятся. Если прочитать народную мудрость, то можно привлечь в дом благо и деньги. Страстная неделя в 2021 годы выпала с 26 апреля по 1 мая.

Куличи, которые хозяйки сами испекли на этой неделе, исцеляют от любых болезней, сберегут ваше жилье от огня и наводнения.

Но перед тем, как заместить тесто, нужно очень сильно и много помолиться.

Если кулич вышел славный и румяный, то и здоровье на год вам обеспечено, если сгорел, то – придет ужасная болезнь.

Народные приметы  на 29 апреля Чистый четверг-2021

Вода делает вас в этот день сильным и дает здоровье – смойте грехи.

Запрещено в этот день занимать и давать в долг деньги, хлеб, спички и соль.

Когда выйдите из дома – то обратите внимание, кто идет мимо- старик и собака – придет скоро счастье, старуха – быть беде.

Положите серебряную вещь в воду и умойтесь – притяните необычайную красоту и долгожданное богатство.

Народные приметы на 30 апреля на Страстную пятницу-2021

Кольцо, которое освятили в церкви в этот день, будет вас оберегать всю жизнь.

Не вздумайте в этот день праздновать и выпивать – весь год будут с вами рядом горести.

Если не будете пить в этот день и стерпите сильную жажду, то никакое питье не будет вам вредить весь год.

Не рубите дрова 30 апреля – придет горе.

Не занимайтесь супружеским долгом в этот день – ребенок может родиться больным.

Народные приметы на 1 мая на Страстную субботу-2021

Солнце весь день – лето будет очень жарким.

Рыбалка и охота – быть горю великому.

Будет пить алкоголь – весь год в слезах проведете.

Если не будете спать всю ночь и молиться – весь год будете жить в счастье и здоровье.

Невинные девушки, если не  будут спать всю ночь, найдут прекрасного суженного до конца лета.

 

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпраздникинародные приметыПасха-021Страстная неделя-2021
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Верите в приметы?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Страстная неделя-2021: народные приметы по испеченным куличам с 26 апреля по 1 мая перед Пасхой-2021
    2:00:48 4/21/2021
    Страстная неделя-2021: народные приметы по испеченным куличам с 26 апреля по 1 мая перед Пасхой-2021
    21 апреля – на Родиона-выверни оглобли что запрещено делать и почему нужно прочесть заговор от тоски
    1:00:54 4/21/2021
    21 апреля – на Родиона-выверни оглобли что запрещено делать и почему нужно прочесть заговор от тоски
    Невероятные открытки на День Главбуха 21 апреля и короткие поздравления в стихах
    12:40:40 4/21/2021
    Невероятные открытки на День Главбуха 21 апреля и короткие поздравления в стихах
    «АвтоВАЗ» остановил производство автомобилей и прекратил работу
    11:20:53 4/20/2021
    «АвтоВАЗ» остановил производство автомобилей и прекратил работу
    На какой день недели выпадает 1 мая 2021 года
    11:20:28 4/20/2021
    На какой день недели выпадает 1 мая 2021 года
    Умка умер из-за детской игрушки: Белому медведю в вольер кинули мяч
    11:01:53 4/20/2021
    Умка умер из-за детской игрушки: Белому медведю в вольер кинули мяч
    Митингующих под видом журналистов теперь будут штрафовать
    10:33:03 4/20/2021
    Митингующих под видом журналистов теперь будут штрафовать
    Когда высаживать лук и чеснок в апреле 2021?
    10:20:06 4/20/2021
    Когда высаживать лук и чеснок в апреле 2021?
    Директор "Дорогинского кирпича" скрыл от налогов 10,8 миллионов рублей и пошел под суд
    10:17:01 4/20/2021
    Директор "Дорогинского кирпича" скрыл от налогов 10,8 миллионов рублей и пошел под суд
    Похороны разбившихся в жутком ДТП пяти подростков начались в Новочеркасске
    10:01:04 4/20/2021
    Похороны разбившихся в жутком ДТП пяти подростков начались в Новочеркасске