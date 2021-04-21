Страстная неделя-2021: народные приметы по испеченным куличам с 26 апреля по 1 мая перед Пасхой-2021

Народные наблюдения на Страстную неделю складывались веками и сегодня нам тоже полезно про них знать. Идет перед Пасхой самая строгая неделя Великого поста. Верующие мало едят и много молятся. Если прочитать народную мудрость, то можно привлечь в дом благо и деньги. Страстная неделя в 2021 годы выпала с 26 апреля по 1 мая.
Куличи, которые хозяйки сами испекли на этой неделе, исцеляют от любых болезней, сберегут ваше жилье от огня и наводнения.
Но перед тем, как заместить тесто, нужно очень сильно и много помолиться.
Если кулич вышел славный и румяный, то и здоровье на год вам обеспечено, если сгорел, то – придет ужасная болезнь.
Народные приметы на 29 апреля Чистый четверг-2021
Вода делает вас в этот день сильным и дает здоровье – смойте грехи.
Запрещено в этот день занимать и давать в долг деньги, хлеб, спички и соль.
Когда выйдите из дома – то обратите внимание, кто идет мимо- старик и собака – придет скоро счастье, старуха – быть беде.
Положите серебряную вещь в воду и умойтесь – притяните необычайную красоту и долгожданное богатство.
Народные приметы на 30 апреля на Страстную пятницу-2021
Кольцо, которое освятили в церкви в этот день, будет вас оберегать всю жизнь.
Не вздумайте в этот день праздновать и выпивать – весь год будут с вами рядом горести.
Если не будете пить в этот день и стерпите сильную жажду, то никакое питье не будет вам вредить весь год.
Не рубите дрова 30 апреля – придет горе.
Не занимайтесь супружеским долгом в этот день – ребенок может родиться больным.
Народные приметы на 1 мая на Страстную субботу-2021
Солнце весь день – лето будет очень жарким.
Рыбалка и охота – быть горю великому.
Будет пить алкоголь – весь год в слезах проведете.
Если не будете спать всю ночь и молиться – весь год будете жить в счастье и здоровье.
Невинные девушки, если не будут спать всю ночь, найдут прекрасного суженного до конца лета.