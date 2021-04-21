Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 21 апреля 2021 в России и мире

• Международный день пряника • День главного бухгалтера (День Главбуха) • Праздник иконы Божией Матери «Георгиевская» • Международный день секретаря, День профессиональных административных работников (Administrative Professionals Day) • День чемоданов • Всемирный день творчества и инновационной деятельности (World Creativity and Innovation Day) • День «Iron Maiden» • День «Громких слов» (Big Word Day) • День тяжёлых последствий • День местного самоуправления РФ • День создания Морских сил Дальнего Востока • Всемирный день кроншнепа (World Curlew Day) • Праздник иконы Божией Матери Испанская «Богородица на Престоле» • День банана (National Banana Day) - США • День чая (National Tea Day) - Великобритания • День рождения королевы Елизаветы II (Queen`s Birthday) - Великобритания • День трюфелей кешью в шоколаде (National Chocolate Covered Cashew Day) - США • День «Держись подальше от травы» (Keep Off the Grass Day) - США • День основания Рима (Rome Foundation Day) - Италия • День прекрасных бульдогов (National Bulldogs Are Beautiful Day) - США • День канадского кино (National Canadian Film Day) - Канада • День посадки деревьев (National Tree Planting Day) - Кения • День детского сада (National Kindergarten Day) - Германия • День «жёлтой летучей мыши» (National Yellow Bat Day) - США • День вьетнамской книги (Vietnam Book Day) - Вьетнам • День поминовения королей Хунгов (Gio To Hung Vuong) - Вьетнам • День эмансипации женщин, День Картини (Kartini Day) - Индонезия • День явления Рамы «Рама-навами» (Rama Navami) - Индия • День Тирадентеса (Tiradentes Day) - Бразилия • День государственной службы (Civil Service Day) - Индия • День службы государственной охраны - Казахстан • День секретаря - Пакистан • День героической защиты Веракруса (Heroica Defensa de Veracruz) - Мексика • Фестиваль «Гария Пуджа» (Garia Puja) - Индия • День битвы при Сан-Хасинто (San Jacinto Day) - США • День неожиданного тестирования на наркотики (National Surprise Drug Test Day) - США • Именины у Иродиона, Нифонта, Марии, Ивана, Сергея • Родион Ледолом (Родион - ревучие воды)
Важные события
1858 утверждена новая программа Главного комитета по крестьянскому вопросу при подготовке крестьянской реформы 19 февраля (3 марта) 1861 г. Программа предусматривала смягчение крепостной зависимости, но не её ликвидацию.
1939 в Ленинграде состоялось открытие первого в СССР трехзального кинотеатра "Москва".
1946 после длительного перерыва вновь начинаются богослужения в Троице–Сергиевой Лавре.
1951 создан Национальный Олимпийский комитет СССР.
1954 вступление СССР в ЮНЕСКО.
1955 организована научно–исследовательская станция «Северный полюс–5» под руководством Н. А. Волкова и А. Л. Соколова.
1960 столица Бразилии перенесена из Рио–де–Жанейро в город Бразилиа.
1967 постановление Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера».
1996 на Российском телевидении впервые вышла информационно–аналитическая программа «Зеркало» Николая Сванидзе.
2000 Госдума России ратифицировала договор о полном прекращении ядерных испытаний.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend