Сегодня, 21 апреля, в Бердске намного теплее, чем в начале неделе. Хоть и ночью подморозило, день обещает быть весенним. Так, сегодня синоптики пообещали переменную облачность, ночью небольшой, местами умеренный снег, но по юго-востоку преимущественно без осадков, днем небольшой мокрый снег. Отмечается, что сегодня будет западный ветер переходом на северо-восточный, ночью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с днем 6-11 м/с. Если ночью столбик термометра опустился до -2, -7 °С, а кое-где и до -14 °С, то днём потеплеет до +1, +6 °С.
Самый точный прогноз погоды на 21 апреля
8:11:024/21/2021
Сегодня синоптики пообещали переменную облачность, ночью небольшой, местами умеренный снег, но по юго-востоку преимущественно без осадков, днем небольшой мокрый снег.
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