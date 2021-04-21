Прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию хотят ввести в России. Что это значит, рассказываем
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Прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию хотят ввести в России. Что это значит, рассказываем

11:58:244/21/2021Фото: pixabay.com
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Поднимать плату за превышение нормы авторы инициативы предлагают постепенно.

Поднимать плату за превышение нормы авторы инициативы предлагают постепенно

Прогрессивную шкалу тарифов на электричество предложили создать в Союзе потребителей России. Об это написали "Известия", ссылаясь на обращение организации к главе правительства.

Авторы обращения думают, что использование электрической энергии выше назначенной нормы обойдется дороже. Инициаторы считают, что это поможет сэкономить свет. По мнению союза, чем ниже энергопотребление, тем быстрее решится проблема перекрестного субсидирования в электроэнергетике (высокая стоимость электричества для бизнеса восполняет уменьшенные тарифы для граждан).

Предлагается следующая норма: 100 киловатт-часов в месяц на человека, дополнительно на человека выделяется еще по 50 киловатт-часов. Электрическая плита увеличивает коэффициент в полтора раза.
Согласно замыслу авторов, власти регионов должны иметь право на свой норматив, зависящий от расположения местности, так как длина светового дня отличается.

Необходимо увеличивать плату за превышение нормы постепенно, считают в Союзе. При этом глава объединения Петр Шелищ объяснил, что цены за превышение нормы потребления необходимо приблизить к экономически оправданным тарифам.

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тарифыэлектричествосоюз потребителей
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