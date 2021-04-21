Сегодня, 21 апреля, Путин обратится к нации через послание к Федеральному Собранию по теме материальной поддержки

Считанные часы остались до выступления президента России Владимира Путина. Сегодня, 21 апреля, он озвучит послание Федеральному собранию. Это произойдет в 12.00 по мск или в 16.00 по нск
Прямой эфир состоится на «Первом канала», «России 1» и «НТВ». Время начала прямого включения – 11.55 мск или 15.55 по местному времени. Также посмотреть и послушать выступление главы государства вы сможете на сайте "Курьер. Среда. Бердск".
Напомним, в 2021 году на выступление президента приглашены российские и зарубежные СМИ. Чтобы попасть на столь важное событие, журналистов нужно было сдать ПЦР-тесты на коронавирус. Отмечается, что сегодняшнее послание президента будет посвящено постковидному выходу из кризиса и мерам поддержки. Многие россияне надеются, что Путин сделает заявлении об индексации пенсий работающим пенсионерам, а также о выплатах семьям с детьми. Ведь борьба с бедностью станет ключевой темой обращения Путина.