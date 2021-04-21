Сегодня, 21 апреля, Путин обратится к нации через послание к Федеральному Собранию по теме материальной поддержки
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Сегодня, 21 апреля, Путин обратится к нации через послание к Федеральному Собранию по теме материальной поддержки

11:23:474/21/2021Фото: Кремлин.ру
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Многие россияне надеются, что Путин сделает заявлении об индексации пенсий работающим пенсионерам, а также о выплатах семьям с детьми. Ведь борьба с бедностью станет ключевой темой обращения Путина.

Владимир Путин об индексации пенсий работающим пенсионерам
Владимир Путин выступит уже сегодня

Считанные часы остались до выступления президента России Владимира Путина. Сегодня, 21 апреля, он озвучит послание Федеральному собранию. Это произойдет в 12.00 по мск или в 16.00 по нск

Прямой эфир состоится на «Первом канала», «России 1» и «НТВ». Время начала прямого включения – 11.55 мск или 15.55 по местному времени. Также посмотреть и послушать выступление главы государства вы сможете на сайте "Курьер. Среда. Бердск".

Напомним, в 2021 году на выступление президента приглашены российские и зарубежные СМИ. Чтобы попасть на столь важное событие, журналистов нужно было сдать ПЦР-тесты на коронавирус. Отмечается, что сегодняшнее послание президента будет посвящено постковидному выходу из кризиса и мерам поддержки. Многие россияне надеются, что Путин сделает заявлении об индексации пенсий работающим пенсионерам, а также о выплатах семьям с детьми. Ведь борьба с бедностью станет ключевой темой обращения Путина.

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Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
президентпослание федеральному собранию«Прямой эфир»
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