Экс-полицейского Дерека Шовина признали виновным в убийстве Джорджа Флойда

Присяжные признали экс-полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда по всем трем пунктам. Трансляция заседания велась из суда Миннеаполиса. Шовин отнёсся к приговору без каких-либо эмоций.
Шовин может получить до 40 лет лишения свободы, суд назначит меру наказания через два месяца. После решения присяжных на бывшего офицера полиции надели наручники и увели, он будет ждать решения судьи в тюрьме.
Действующий президент США назвал приговор "гигантским шагом вперед к справедливости". Байден также настаивает на реформе полицейской системы, чтобы подобных случаев не повторялось.
Напомним, полицейского Дерека Шовина обвинили в убийстве Флойда при задержании в мае прошлого года. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Из-за дела по стране прокатилась волна протестов против насилия со стороны полиции и расовой дискриминации.